TASR

Svitko skončil v 4. etape Rely Dakar piaty, vyhral Van Beveren

Na archívnej snímke Štefan Svitko — Foto: TASR/AP

San Juan de Marcona 9. januára (TASR) – Slovenský motocyklový reprezentant Štefan Svitko (KTM) obsadil podľa predbežných výsledkov piate miesto v utorňajšej 4. etape 40. ročníka slávnych pretekov Rely Dakar. V cieli stratil 7:45 minút na víťazného Francúza Adriena Van Beverena na Yamahe.

Utorňajšia etapa mala štart aj cieľ v meste San Juan de Marcona, na pretekárov čakal meraný úsek s dĺžkou 330 kilometrov. Trať mala hornatý charakter a jazdci sa dostali aj do nadmorskej výšky okolo 2000 m. Svitko sa dlho pohyboval okolo 11. priečky, no vyšiel mu záver. Na štvrtom checkpointe figuroval dokonca na treťom mieste, no nakoniec skončil piaty.

Druhú priečku obsadil ďalší Francúz Xavier De Soultrait a tretí skončil Matthias Walkner z Rakúska.

Počas etapy mal problémy s chrbtom úradujúci šampión a doterajší líder priebežného poradia Brit Sam Sunderland, ktorý musel z pretekov odstúpiť.