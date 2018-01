TASR

Vlhová nedokončila 1. kolo nočného slalomu vo Flachau

Pre Slovenku to bolo prvé vypadnutie v prestížnom seriáli od 11. marca 2017, keď nedokončila slalom v americkom Squaw Valley.

Na snímke slovenská lyžiarka Petra Vlhová reaguje na trati 1. kola nočného slalomu Svetového pohára žien v rakúskom Flachau 9. januára 2018. — Foto: TASR/Martin Baumann

Flachau 9. januára (TASR) - Slovenská lyžiarka Petra Vlhová nedokončila utorkový nočný slalom Svetového pohára. V rakúskom Flachau vypadla už v 1. kole. Po ňom viedla domáca Bernadette Schildová, ktorá mala pred druhou Američankou Mikaelou Shiffrinovou náskok 37 stotín sekundy. Prvé kolo nedokončila ani druhá Slovenka Barbara Kantorová.

Vlhová po širšom oblúku v tretej bránke chytila výborný rytmus, na prvom medzičase strácala na Schildovú iba tri stotiny a čakali ju profilovo obľúbenejšie dve tretiny kopca. Hneď vzápätí ju však zastavil špicar. Pre Slovenku to bolo prvé vypadnutie v prestížnom seriáli od 11. marca 2017, keď nedokončila slalom v americkom Squaw Valley. "Dostala som špicar, takže klasická chyba, ktorá sa deje. Všeobecne je škoda, že som vypadla, ale išla som do toho naplno. Myslím si, že som nešla až tak zle, no proste stalo sa. Málokedy dostávam špicar, ani na tréningoch. Taký je život, ideme ďalej," povedala Vlhová v cieľových priestoroch.

Špecifické podmienky svahu i počasia, keď počas dňa pršalo, robili nečakané problémy suverénke sezóny Shiffrinovej, ktorej chybičky sa - na rozdiel od iných súťaží - viac prejavili na čase. Americká topfavoritka mala tiež problém v tretej bránke a o pár sekúnd nižšie vošla príliš hlboko pod oblúk. Na medzičase na Schildovú stratila takmer tri desatiny. Hoci potom do záverečného prelomu prešla v skvelom tempe, opäť jej nesadli niektoré bránky a do cieľa prišla s nečakanou stratou. Prvýkrát v olympijskej sezóne tak Shiffrinová nebola líderka po 1. kole klasického slalomu. Stále však mala dobrú pozíciu na atakovanie vedúcej Rakúšanky v 2. kole.

Na priebežné tretie miesto sa zaradila Švédka Frida Hansdotterová (+0,74), štvrtá Nórka Nina Haver-Lösethová strácala na líderku už výrazných 1,54 s. Z prvých osem pretekárok vypadli tri po rovnakej klasickej slalomovej chybe, okrem Vlhovej nedokončili 1. kolo ani Švajčiarka Wendy Holdenerová či Nemka Lena Dürrová.