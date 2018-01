TASR

Boeing má za sebou úspešný rok. Dodal rekordných 763 lietadiel

O jeden stroj prekonal svoje predchádzajúce maximum z roku 2015.

Ilustračná snímka — Foto: TASR/AP

New York 9. januára (TASR) - Boeing má za sebou úspešný rok. Americký koncern v roku 2017 dodal rekordných 763 lietadiel a o 1 stroj prekonal svoje predchádzajúce maximum z roku 2015. Taktiež si zrejme udržal post najväčšieho svetového výrobcu lietadiel pred Airbusom.

Boeing uviedol, že čisté nové objednávky dosiahli vlani 912 komerčných lietadiel a ich hodnota 134,8 miliardy USD (112,97 miliardy eur) oproti 668 lietadlám v hodnote 94 miliárd USD v roku 2016. To bol pre koncern z hľadiska objednávok siedmy najlepší rok. Celkový objem nevybavených objednávok na konci roka 2017 predstavoval 5864 komerčných lietadiel, čo je nové rekordné maximum a stačí na sedem rokov produkcie.

Airbus v decembri uviedol, že je na najlepšej ceste zaznamenať za rok 2017 vyše 1000 takzvaných hrubých objednávok, teda nových objednávok bez odpočítania stornovaných objednávok. Boeing na tejto báze vlani zaknihoval 1053 objednávok.

Európsky koncern vlani zrejme zaostal za Boeingom aj z pohľadu dodávok. Airbus totiž v októbri pre problémy z dodávkami motorov znížil svoju prognózu z vyše 720 lietadiel. Zdroje z odvetvia počítajú s dodávkami na úrovni niečo vyše 700 kusov.

Airbus zvýši produkciu lietadiel v Číne

Európsky letecký a zbrojársky koncern Airbus plánuje zvýšiť produkciu lietadiel v Číne. Príslušná dohoda bola v utorok podpísaná v Pekingu v rámci návštevy francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona.

Airbus bude namiesto 4 lietadiel modelového radu A320 mesačne vyrábať vo svojom závode v meste Tchien-ťin 6 strojov, uviedol v rozhovore pre agentúru Bloomberg šéf divízie dopravných lietadiel Fabrice Brégier. Produkcia sa bude zvyšovať postupne, do začiatku roka 2019 vzrastie na 5 strojov mesačne a na 6 lietadiel mesačne by mala stúpnuť do začiatku roka 2020.

Lietadlá modelového radu A320 sú predajným hitom Airbusu. Koncern chce dôvodu vysokého dopytu v globálnom meradle do polovice roka 2019 zvýšiť ich produkciu na 60 kusov mesačne. Airbus vyrába lietadlá A320 v závodoch v Toulouse, Hamburgu, Tchien-ťine a v Mobile v USA.

V utorok podpísaná dohoda však neobsahovala žiadny kontrakt na predaj lietadiel Číne, ako sa očakávalo. Zdroje z odvetvia tvrdili, že Airbus rokuje o predaji približne 100 strojov. Agentúra Bloomberg a britský denník Financial Times tiež priniesli správy, že Čína sa bude podieľať aj na produkcii najväčšieho dopravného lietadla na svete A380, za čo si mal Peking objednať väčší počet strojov z tohto modelu. A380 sa v posledných rokoch predáva slabo a niektoré média dokonca tvrdili, že Airbus uvažuje o postupnom zastavení jeho výroby.