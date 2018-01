TASR

Björndalen stále bojuje o svoju siedmu olympiádu

Dvadsaťnásobný majster sveta by sa musel pre úspešný štart na svojej siedmej olympiáde umiestniť do šiesteho miesta.

Nórsky biatlonista Ole Einar Björndalen sa teší zo zisku zlatej medaily v šprinte na 10 km na zimnej olympiáde v Červenej Poľane — Foto: TASR/AP

Ruhpolding 9. januára (TASR) - Ole Einar Björndalen nefiguruje na pretekoch SP v Ruhpoldingu v nominácii nórskej biatlonovej štafety.

Stredajšie preteky jednotlivcov na 20 km by tak mohli byť poslednou šancou pre najúspešnejšieho olympijského zimného športovca histórie kvalifikovať sa na ZOH 2018. Dvadsaťnásobný majster sveta by sa musel pre úspešný štart na svojej siedmej olympiáde umiestniť do šiesteho miesta, informuje agentúra dpa.