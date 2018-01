TASR

Ocenili športovcov Slovenskej gymnastickej federácie

Najcennejší výsledok v roku 2017 dosiahol reprezentant v športovej gymnastike Slavomír Michňák , ktorý vo finále Svetového pohára na koni na šírku obsadil 3. miesto.

Na archívne snímke Slavomír Michňák — Foto: TASR/AP

Bratislava 9. januára (TASR) – V Akadémii akčných športov Hangair ocenili v utorok najlepších športovcov Slovenskej gymnastickej federácie (SGF) za rok 2017, v jednotlivých disciplínach a bez určenia poradia. Najcennejší výsledok v roku 2017 dosiahol reprezentant v športovej gymnastike Slavomír Michňák (TJ Slávia UK Bratislava, tréner Peter Krištof), ktorý vo finále Svetového pohára na koni na šírku obsadil 3. miesto.

"Som rád, že sa každý rok posúvam dopredu, čo vidno na mojich umiesteniach, gymnastika ma stále baví. Najviac som si obľúbil cvičenie na ,koni', ostatné náradia mi už nevychádzajú tak ako by som chcel," povedal po slávnostnom ceremoniáli Michňák: „Mojím tohtoročným vrcholom bude účasť na majstrovstvách Európy a sveta. Sústredím sa aj na Svetové poháre a smerom k olympijským hrám 2020 v Tokiu sa zameriam skôr na jednotlivé náradia ako na viacboj. Prvoradý by bol spomínaný ,kôň' a ako poistku by som to skúsil aj na ostatných náradiach. Systém kvalifikácie je taký, že sa budú počítať tri najlepšie výsledky z osmičky podujatí Svetového pohára. Kvalifikácia sa začne v decembri tohto roku v Nemecku, v roku 2019 sa uskutočnia ešte štyri Svetové poháre a v roku 2020 tri."

Medailovým umiestením na pretekoch Svetového pohára i ďalšími výraznými výsledkami si vybojovala zaradenie medzi vybraných podporovaných športovcov MOV k OH Barbora Mokošová (TJ Slávia UK Bratislava, tréner Martin Zvalo). „Vlaňajšia sezóna bola pre mňa najúspešnejšia. Najviac si cením premiérový zisk bronzovej medaily za cvičenie na prostných na Svetovom pohári v slovinskom Koperi, pričom som si vybojoval aj ďalšiu finálovú účasť na bradlách a na kladine. Dúfam, že úspešný bude aj rok 2018. Budem štartovať na ME, MS a pretekoch Svetového pohára, kde by som opäť chcela získať niektorú z medailí."

S výsledkami uplynulého roka je spokojný aj prezident SGF Ján Novák: „Okrem športových výsledkov sme zaznamenali nárast členskej základne, keď v 70 kluboch registrujeme okolo 5600 členov. K našej federácii sa vlani pričlenila moderná gymnastika a pripravujeme aj zaradenie ďalšej športovej disciplíny – parkúru. Podľa najnovších informácií nám narastie i rozpočet, mali by sme hospodáriť so sumou 739 tisíc eur. Vlani sa nám podarilo po prvý raz dať dokopy družstvo žien v športovej gymnastike, rysuje sa aj vytvorenie juniorského družstva v tomto športe. Od vzniku samostatného Slovenska sme nechýbali na žiadnych olympijských hrách, chceli by sme v tejto dobrej tradícii pokračovať.“

Najlepší športovci Slovenskej gymnastickej federácie (bez určenia poradia):

športová gymnastika - Slavomír Michňák (TJ Slávia UK Bratislava), tréner Peter Krištof, Barbora Mokošová (TJ Slávia UK Bratislava), tréner Martin Zvalo, junior Adam Antalec (GK ŠK UMB Banská Bystrica), tréner Juraj Kremnický, juniorka: Karolína Takáčová (TJ Slávia UK Bratislava), tréner Martin Zvalo.

moderná gymnastika - Xénia Kilianová (ŠK ŠOG Nitra), trénerka Ľubov Kilianová, juniorka Kristína Semanová (TJ STU Bratislava), trénerka Táňa Motolíková

športový aerobik - Anita Lamošová (VŠK Lafranconi Bratislava), trénerka Oľga Kyselovičová, juniorka Simona Čurilová (VŠK Lafranconi Bratislava), trénerka Oľga Kyselovičová.