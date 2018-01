KORČOK: Silným signálom je, že prvá cesta Kniesslovej viedla do SR

TASR

Na archívnej snímke štátny tajomník MZVaEZ SR Ivan Korčok. — Foto: TASR - Štefan Puškáš

Bratislava 9. januára (TASR)- Prvá cesta rakúskej ministerky zahraničných vecí Karin Kneisslovej viedla práve na Slovensko. Nie je to pre nás len gesto, ale hlavne silný signál, na ktorom chceme v budúcnosti stavať. Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR Ivan Korčok to v utorok uviedol počas spoločnej tlačovej konferencie s ministerkou zahraničných vecí Rakúskej republiky na pôde rezortu diplomacie.

Hlavnými témami rokovaní zástupcov rezortov diplomacie boli perspektívy rozvoja bilaterálnych vzťahov a regionálnej spolupráce, ktorú posilňuje blízkosť Rakúska a Slovenska.

"Blízkosť v geografickom zmysle má veľkú hodnotu. Nemôže to byť lepšie vyjadrené ako v tom, že pani ministerka dnes na Slovensko pricestovala vlakom," uviedol štátny tajomník. Novozvolená rakúska ministerka súhlasila so svojím kolegom: "Sme zástupcovia najbližšie položených hlavných miest na svete, a to si musíme ctiť."

Dôležitosť bilaterálnych vzťahov vykresľujú aj rakúske investície na Slovensku, ktoré sú podľa Korčoka druhé najvyššie a siahajú až do výšky sedem miliárd. Pracovné miesta sú s nimi podľa neho prepojené. "Úlohou diplomacie je otvárať dvere, a preto sme sa s pani ministerkou dohodli na tom, že ak by predstavitelia biznisu alebo obchodu signalizovali nielen problémy, ale aj možnosti, diplomacia urobí všetko pre to, aby sme tieto možnosti, ktoré obe krajiny majú v hospodárskej spolupráci, mohli využiť," uviedol.

Rezortní kolegovia sa pri rokovaniach venovali aj migrácii. Rakúsky spolkový kancelár Sebastian Kurz podľa Kneisslovej nepovažuje migračné kvóty za úplne dobré riešenie. Podľa nej je v tejto otázke potrebné "nájsť zlatú strednú cestu", aby boli prijaté riešenia, ktoré nebudú zredukované len na kvóty. Obaja zástupcovia ministerstiev zahraničných vecí považujú migráciu za veľmi dôležitú tému a na tlačovej konferencii pripomenuli, že keď sa hovorí o jej príčinách, je veľmi dôležité neopomenúť demografické a klimatické zmeny.

Zástupcovia rezortov diplomacie neobišli ani tému indexácie rodinných prídavkov, pričom si myslia, že je nevyhnutné, aby bola táto otázka prerokovaná na úrovni odborných ministrov. "Chcem ale otvorene povedať, že očakávame, aby bol striktne uplatnený princíp nediskriminácie. Naši občania, ktorí pracujú v Rakúsku a pracujú legálne, odvádzajú svoje príspevky do rakúskych fondov. Preto očakávame, aby bolo náležitým spôsobom zohľadnené aj vyplácanie z týchto fondov," vyhlásil v rámci tejto otázky Korčok.

Karin Kneisslová (52), ktorú do vládnej funkcie nominovala pravicovo-populistická Slobodná strana Rakúska (FPÖ), mala na programe aj stretnutie so svojím rezortným partnerom Miroslavom Lajčákom, ktorý v súčasnosti zastáva i post predsedu 72. Valného zhromaždenia OSN.

Kneisslová sa vyjadrila k možnosti včlenenia Rakúska do Vyšehradskej skupiny (V4). "Pokiaľ poznám a pozorujem formát V4, tak si myslím, že tu nie je záujem o rozšírenie. Ani z rakúskej strany nie je ambícia vstupovať do tohto formátu," informovala ministerka.

Podľa nej je v rámci Európskej únie veľmi dôležité diskutovať v menších formátoch. Slavkovský formát, teda spolupráca Rakúska, Slovenska a Česka, je na základe jej slov vhodná napríklad na riešenie regionálnych otázok.