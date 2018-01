TASR

Včera o 15:24 čítanie na minútu 0 zdieľaní Kiska obedoval s predchodcami, na opätovnú kandidatúru sa ho nepýtali

Od Schustera si prezident vypočul kritiku za štátne vyznamenania, ktoré udelil. Gašparovič mu zas vyčítal označenie Slovenska za mafiánsky štát.

Na archívnej snímke prezident SR Andrej Kiska. — Foto: TASR/Pavol Zachar

Bratislava 9. januára (TASR) - Prezident SR Andrej Kiska opäť obedoval so svojimi predchodcami Rudolfom Schusterom a Ivanom Gašparovičom. Tradíciu novoročných obedov si všetci traja pochvaľujú. Štátne vyznamenania či Kiskovo označenie Slovenska za mafiánsky štát už menej. Trojlístok hovoril aj o zahraničných cestách, olympiáde či koalično-opozičných vzťahoch. Na opätovnú prezidentskú kandidatúru súčasnej hlavy štátu sa Gašparovič so Schusterom nepýtali. Nepovedali ani, či by Kiska kandidovať opäť mal.

"Na kandidatúru sa ma nepýtali. Najneskôr do septembra dám svoje vyjadrenie," uviedol Kiska. Priznáva, že udalosti posledných dní, kedy pokračuje otvorený boj medzi ním a ministrom vnútra Robertom Kaliňákom (Smer-SD), mu dodali trochu novej energie.

Od Schustera si Kiska vypočul kritiku za štátne vyznamenania, ktoré udelil. Schusterovi sa nepáči, že do vyznamenaní nemohla hovoriť vláda SR. Podľa neho by vláda slovo mala dostať. Toto podľa Schustera podnietilo aj vznik štátnych vyznamenaní, ktoré bude po novom udeľovať premiér aj predseda parlamentu. Tie sa Schusterovi nepozdávajú. "Neviem, či je to konkurenčný podnik... Štátne vyznamenania sú zákonom dané a nemalo by sa to meniť," povedal Schuster. Kiska súhlasí, že vláda by pri štátnych vyznamenaniach mala mať isté slovo.

Gašparovič zas Kiskovi vyčítal označenie Slovenska za mafiánsky štát. "Nesúhlasím, že Slovensko je mafiánsky štát. Sú problémy, ktoré treba riešiť, pretože už sú hraničné. Ale takýto prívlastok Slovensku nepatrí," vyhlásil Gašparovič. Kiskovi tiež pripomenul dôležitosť fungovania spolupráce medzi prezidentom, parlamentom a vládou. "Ak nefunguje spolupráca medzi parlamentom, prezidentom a vládou, nemôže to byť dobré. Štát takto nemôže profitovať," zdôraznil. Súhlasí, že tieto tri ústavné orgány nemusia mať rovnaký názor na všetko. "Ale spolupráca musí fungovať," doplnil.

Na stretnutí troch prezidentov nechýbalo ani vzájomné podpichovanie. Schuster ocenil tradíciu novoročných obedov a poznamenal, že Gašparovič ju nerobil. "Som rád, že sa máme možnosť aspoň raz do roka stretnúť. Pán Gašparovič nám túto možnosť nedal, mal iné starosti, nezazlievam mu to," uviedol Schuster.

Gašparovič oponoval, tvrdí, že predchodcov volal. "Boli sme spolu dvakrát a s pánom Kováčom viackrát," poznamenal. "Áno, na inauguráciu nás pozval," pokračoval Schuster, čo Gašparoviča nenechalo chladným. "Boli sme spolu, ale pán Schuster chodil na drahé dovolenky, tak nemal čas byť na Slovensku a debatovať s nami," bránil sa Gašparovič. "Áno, za svoje môžem," nedal sa Schuster.