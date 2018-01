TASR

Včera o 14:47 čítanie na minútu 0 zdieľaní Analytici: Čísla zahraničného obchodu SR v novembri prekvapili

Štatistický úrad SR informoval, že v novembri 2017 dosiahol celkový vývoz tovaru zo SR hodnotu 7,228 miliardy eur pri medziročnom raste o 6,8 %.

Na archívnej snímke Ľubomír Koršňák — Foto: TASR

Bratislava 9. januára (TASR) - Zahraničný obchod SR v novembri 2017 prekvapil, nižšie dovozy zvýraznili jeho prebytok. Uviedol to v komentári Ľubomír Koršňák, analytik UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia.

"Čísla zahraničného obchodu v novembri prekvapili. Podľa údajov Štatistického úradu (ŠÚ) SR sa mesačný prebytok zahraničného obchodu v novembri rozšíril na 535,5 milióna eur. Zahraničný obchod tak vykázal najvyšší mesačný prebytok od septembra 2014 a nenaplnil tak naše očakávania, že aj november nadviaže na dlhodobejší trend zmierňovania prebytkov zahraničného obchodu," povedal.

Prekvapivé novembrové čísla podľa neho zvrátili dlhodobý trend v zahraničnom obchode. "Zatiaľ však predpokladáme, že by nemuselo ísť o dlhodobú zmenu trendu, ale len o krátkodobý výkyv a už v nasledujúcich mesiacoch by sa čísla v zahraničnom obchode mohli vrátiť na pôvodnú trajektóriu z predchádzajúcich mesiacov, teda pozvoľné zmierňovanie prebytkov v dôsledku silného domáceho dopytu ťahaného rastúcou spotrebou domácností a dovozom technológií najmä v automobilovom priemysle. Počas roka by sa spolu s ukončovaním masívnych investícií v automobilovom priemysle a s nábehom nových výrobných kapacít mali prebytky v zahraničnom obchode postupne stabilizovať a od približne polovice roka opäť začať rozširovať," dodal Koršňák.

Podľa analytičky Slovenskej sporiteľne Kataríny Muchovej dovozy v novembri rástli vďaka vyššej spotrebe domácností a dovoznej náročnosti viacerých väčších investícií. Vlani teda čisté vývozy (očistené o dovozy) boli skôr utlmené a hlavným ťahúňom rastu bol domáci dopyt.

"Príspevok zahraničného obchodu k rastu ekonomiky by sa po útlme v roku 2017 mal znovu obnoviť v roku 2018, podporený dopytom zo strany našich európskych partnerov. Ku koncu roka 2018 by tiež už mala byť spustená výroba v novej automobilke pri Nitre, čo by malo prispieť k rastu vývozov. Náš odhad ekonomického rastu za rok 2017 je na úrovni 3,3 % a v roku 2018 by rast mohol zrýchliť na 3,9 %," doplnila Muchová.

ŠÚ SR informoval, že v novembri 2017 dosiahol celkový vývoz tovaru zo SR hodnotu 7,228 miliardy eur pri medziročnom raste o 6,8 %. Celkový dovoz tovaru do SR sa zvýšil o 3,3 % na 6,693 miliardy eur. Saldo zahraničného obchodu bolo aktívne v hodnote 535,5 milióna eur, teda bolo o 247 miliónov eur vyššie ako v novembri 2016.