Štát opraví úseky ciest 2. a 3. triedy poškodené výstavbou Jaguaru

Začiatok opráv bude podľa slov generálneho riaditeľa spoločnosti MH Invest Romana Sabu reálny až po dokončení výstavby Jaguaru.

Na archívnej snímke výstavba závodu Jaguar Land Rover v strategickom parku v Nitrianskom kraji. — Foto: TASR - Henrich Mišovič

Nitra 9. januára (TASR) – Dcérska spoločnosť Ministerstva dopravy a výstavby SR MH Invest by mala financovať opravu ciest druhej a tretej triedy v Nitrianskom samosprávnom kraji (NSK), ktoré poškodili kamióny zvážajúce materiál na výstavbu automobilky Jaguar Land Rover v nitrianskom priemyselnom parku. Poškodené sú cesty na trase vedúcej od Závady cez Oponice, Podhorany až po priemyselný park Nitra–Sever a na trase z lomu Hostie cez okraj Topoľčianok, odbočky na Machulince až po Prílepy. Podľa odhadu predsedu NSK Milana Belicu sú na opravu obidvoch poškodených úsekov ciest potrebné financie na úrovni 2,3 milióna eur. Začiatok opráv bude podľa slov generálneho riaditeľa spoločnosti MH Invest Romana Sabu reálny až po dokončení výstavby Jaguaru.

Belica podľa vlastných slov uprednostňuje plošnú opravu poškodených ciest. „Nevieme, ako je poškodené to podložie. Sú tam mikroskopické trhliny na cestách, preniká tadiaľ voda, príde zima, mráz, nadvihne to ten povrch. Preto som radšej za plošnú komplexnú opravu,“ povedal Belica. Podľa neho najviac áut jazdí z obce Hostie na Machulince, Žitavany a Moravce. „Tam nám zničili cestu, ktorá bola pred zhruba šiestimi rokmi počas výstavby rýchlostnej cesty R1 kompletne opravená. V Závade sme už museli cesty zaplátať, nedalo sa po nich prechádzať, poškodený bol aj most. Tam bude potrebná generálna oprava ciest,“ tvrdí Belica.

Generálny riaditeľ sekcie ciest a pozemných komunikácií Ministerstva dopravy a výstavby SR Peter Varga potvrdil, že štát je pripravený zničené cesty opraviť. „Nemôžeme však kvôli tejto investícii riešiť všetky hriechy z minulosti,“ upozornil. Problémy spôsobené výstavbou Jaguaru by mala pomôcť objektivizovať vykonávaná pasportizácia. „Zároveň definuje problémy aj podľa ich dôležitosti. Cesty poškodené počas výstavby Jaguaru, ale aj ďalších závodov v priemyselnom parku sa budeme usilovať v rámci našich možností uviesť do pôvodného stavu, vždy je to však aj o peniazoch,“ povedal Varga.