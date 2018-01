Lenka Miškolciová

Včera o 14:20 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní V škole sa malo konať podujatie pre otcov a synov. Chýbajúcich otcov prišlo zastúpiť až 600 dobrovoľníkov

Každý chlapec si zaslúži otca. To si povedalo aj 600 dobrovoľníkov, ktorí ich prišli na jeden deň nahradiť.

— Foto: Koláž DN/Repro foto Daily Mail

Dallas 9. januára - Na škole v americkom Dallase sa malo konať tradičné podujatie „Raňajky s otcami“. Študenti si sem majú priviesť svojich otcov alebo otcovské vzory, s ktorými sa v škole spoločne naraňajkujú a venujú sa rôznym spoločným aktivitám. Ide o to, aby otcovia lepšie spoznali svojich synov a zase naopak. „Na tomto podujatí nám ide o to, aby boli rodiny súdržnejšie, angažovanejšie a trávili spolu čas. Je to extrémne dôležité najmä pre mladších žiakov,“ vyjadrila sa jedna z organizátoriek podujatia Kristina Doveová pre ABC News.

Foto: Repro foto Daily Mail

Potrebovala 50 dobrovoľníkov, prišlo ich 600

Podujatie bolo naplánované, avšak predstavitelia školy si zrazu uvedomili zásadnú vec. Niektorí z jej 150 žiakov vo veku od 11 do 13 rokov totiž nemajú otcov, a tak si nemajú koho zavolať na Raňajky s otcami. Navyše takmer 90 % žiakov, ktorí školu navštevujú, pochádza zo sociálne slabších rodín. Kristina Doveová dostala nápad, ako chlapcom bez otcov pomôcť. Na Facebook napísala v mene školy status, ktorým vyzývala dobrovoľníkov, aby sa zúčastnili podujatia a nahradili tak mladým chlapcom otcov. Jej plán bol získať a nájsť 50 dobrovoľníkov.

Cez noc po uverejnení statusu dostala obrovské množstvo správ a len za 4 dni sa jej prihlásilo až 400 dobrovoľníkov. V daný deň sa v škole ukázalo neuveriteľných 600 mužov, ktorí chceli s chlapcami tráviť čas a povedať im niečo o živote, či ich napríklad naučiť zaviazať si kravatu.

Foto: Repro foto Daily Mail

Náhradní otcovia naučili chlapcov zaviazať si kravatu

Jeden z dobrovoľníkov Jamil Tucker dal totiž každému mužovi kravatu, aby naučili mladých chlapcov, ako si ju správne zaviazať. Fotografku podujatia Stephanie Drenkovú tento moment dojal až k slzám. „S fotoaparátom pred očami som sa rozplakala, až sa mi začal zahmlievať objektív,“ priznala sa.

„Chlapci nikdy nezabudnú na ten moment, keď si prvýkrát zaviažu kravatu,“ pokračovala, „množstvo našich študentov doteraz túto možnosť nemalo. Nemali otca, ktorý by ich to naučil.“

Foto: Repro foto Daily Mail

Organizátorka Raňajok s otcami Kristina Doveová dúfa, že dobrovoľníci, ktorí prišli na podujatie a rozprávali sa s mladými chlapcami, budú vo svojej „mentorskej“ úlohe pokračovať. „Naším ďalším krokom je dobrovoľníkov znova zavolať a dosiahnuť, aby sa angažovali aj naďalej a boli pre chlapcov bez otcov akýmisi mentormi,“ povedala o svojich ďalších plánoch.

Niet sa čo čudovať, že tento prejav 600 neznámych mužov obletel celý svet a dojal aj ľudí z opačnej strany zemegule.