Kristína Jurzová

Včera o 21:19 čítanie na minútu 0 zdieľaní Eminem kedysi spieval o trpkom odlúčení od jeho malého dievčatka. Neuveríte, ako vyzerá jeho dcéra dnes!

Hailie iba nedávno oslávila 21. narodeniny, no každý ju pozná.

Na kombosnímke Eminem s dcérou Hailie. — Foto: etonline/Reuters

Michigan/Bratislava 9. januára (Dobré noviny) - Dívať sa na to, ako malé dievčatko rastie do krásy a dospieva v ženu, nie je vždy jednoduché. Svoje by o tom vedel rozprávať aj známy raper Eminem, ktorého dcéra Hailie Mathers sa premenila na poriadnu kočku.

"Moje malé dievčatko rastie a rastie, s hrdosťou to sledujem," spieval kráľ hip-hopu v známej skladbe Hailie’s Song ešte v roku 2002. Jeho dcéra však už dávno nie je malá a nedávno dosiahla v USA plnoletosť.

21-ročná Hailie dnes poctivo študuje na Michiganskej štátnej univerzite, kde ju a jej životný príbeh každý pozná. Najmä vďaka piesni Mockingbird (2004), ktorú Eminem venoval svojej dcére a kde hovorí aj o rozvode s manželkou Kim. Ba čo viac, vo videoklipe použil dokonca aj zábery s malou Hailie.

Tá však nie je žiadna sivá myška. Už na strednej škole získala titul kráľovná krásy a svojím vzhľadom sa rada chváli aj dnes. Iba nedávno zverejnila na Instagrame fotku, ktorá všetkým vyrazila dych.

Nalíčená Hailie vo vypasovaných rifliach a vysokých lodičkách odhalila aj kúsok vypracovaného brucha a všetkým tak ukázala, že je poriadna rebelka. Hádajte, po kom to asi zdedila?