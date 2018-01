TASR

Liverpool chcel Coutinha na hosťovanie do konca sezóny, on to odmietol

Na archívnej snímke Philippe Coutinho — Foto: TASR/AP

Liverpool 9. januára (TASR) - FC Liverpool chcel udržať Philippeho Coutinha na Anfield Road do konca prebiehajúcej sezóny. Anglický klub požiadal vedenie FC Barcelona o hosťovanie brazílskeho futbalistu do leta 2018.

Kreatívny stredopoliar prestúpil počas uplynulého víkendu do španielskeho veľkoklubu za 142 miliónov libier. Podľa anglického periodika Daily Mail oslovili majitelia "The Reds" so žiadosťou o hosťovanie Coutinhovho agenta. Dvadsaťpäťročný futbalista však ponuku na návrat do Liverpoolu odmietol, pretože podľa jeho slov vždy sníval o katalánskom klube.

"Toto nie je o peniazoch. Je to o šanci hrať za Barcelonu, žiť v tomto meste. O pár týždňov už budem zdravotne v poriadku a neviem sa dočkať, keď budem mať loptu opäť pri nohách," povedal podľa portálu dailystar.co.uk Coutinho, ktorého debut za "Blaugranas" za oddiali pre zranenie stehenného svalu na pravej nohe.