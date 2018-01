TASR

Dnes o 10:25 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Top sezóna v stredisku Strednica bola najlepšia za posledné štyri roky

Medzi lyžiarmi prevažovali najmä rodiny s deťmi, vďaka novej sedačkovej lanovke a strmšej zjazdovke si však nachádzajú postupne cestu do Ždiaru aj náročnejší klienti.

Na archívnej snímke lyžiari, ktorí sa spúšťajú po svahu v lyžiarskom stredisku Ždiar-Strednica. — Foto: TASR/Oliver Ondráš

Ždiar 9. januára (TASR) – Zimné prázdniny hodnotia v lyžiarskom stredisku Ždiar – Strednica pod Belianskymi Tatrami veľmi pozitívne. Jeho riaditeľ Marián Bekeš TASR potvrdil, že za posledné štyri roky bola top sezóna na prelome rokov 2017 a 2018 najlepšia. "Aj napriek prudkým zmenám počasia, ktoré postihli aj nás, môžeme konštatovať, že s prázdninami sme spokojní," zhodnotil.

Medzi lyžiarmi prevažovali najmä rodiny s deťmi, vďaka novej sedačkovej lanovke a strmšej zjazdovke si však podľa Bekeša nachádzajú postupne cestu do Ždiaru aj náročnejší klienti. "Klientela bola rôznorodá, ako každý rok prevažovali Slováci, za nimi nasledovali Poliaci, Česi a Maďari, zaznamenali sme napr. aj rumunských lyžiarov," doplnil Bekeš s tým, že denná návštevnosť sa tu pohybovala v priemere od 600 do 800 hostí.

V súčasnosti mnohé lyžiarske strediská na Slovensku trápi oteplenie, v Ždiari sú však podmienky stále veľmi dobré. "Našťastie sme zjazdovky dobre pripravili a snehu nám až tak neubúda, lyžujeme na všetkých svahoch. Verím, že to takto vydrží až do piatka (12.1.), kedy by sa mali poveternostné podmienky zlepšiť," ubezpečil Bekeš.

V súčasnosti očakávajú v Ždiari menší útlm, nastupuje tam však viacero lyžiarskych kurzov. Ďalšie vyvrcholenie sezóny tu bude zhruba od 20. januára, kedy sa začínajú prázdniny Poliakom. "Vlani sme lyžovali krátko, cca do 13. marca, pretože počasie bolo naozaj divoké, ani jarné prázdniny neboli nejaké úspešné. Veríme, že v tomto roku to bude iné," dodal riaditeľ strediska Ždiar – Strednica.

V Bachledovej doline taktiež zaznamenali nárast, paradoxom však je, že sem prišlo viac peších turistov. Marketingová manažérka strediska Martina Múdra TASR potvrdila, že v priemere sem denne zavítalo 3000 návštevníkov a približne polovicu z nich tvorili peší turisti. "Dôvodom je chodník korunami stromov, ktorý je v prevádzke aj v zime. Top sezónu hodnotíme pozitívne, hoci sa dosť zmenila štruktúra klientov. Kým vlani sme si ani neviedli štatistiku návštevnosti peších turistov v zime, tento rok je v tejto oblasti enormný nárast," konštatovala Múdra.

V tejto súvislosti však vznikol v stredisku jednak problém s parkovaním, často nebolo kde nechať auto, opäť tam vznikali kolóny a zároveň museli pre veľký nápor nelyžiarov spomaliť rýchlosť sedačkovej lanovky vedúcej na vrchol. "Predpokladáme, že to sa veľmi nepáčilo lyžiarom, ktorí tak išli hore cca o 10 minút dlhšie. Táto sezóna je pre nás trochu ťažká, pretože sa snažíme vyhovieť všetkým a úprimne sme nečakali takýto nápor peších. Do budúcna chceme tento stav zlepšiť, prispieť by k tomu mala nová kabínková lanovka," upozornila Múdra. Nápor v Bachledovej doline však podľa nej prispel k vyššej návštevnosti v ostatných menších strediskách v Ždiari, kam lyžiari zamierili, keď zistili, že v Bachledovej doline už nie je kde zaparkovať.