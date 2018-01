TASR

Úrad podpredsedu vlády by mohol poskytovať dotácie

Na archívnej snímke podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini. — Foto: TASR - Marko Erd

Bratislava 9. januára (TASR) – Dotácie na podporu digitálnej agendy, rozvoja investičného prostredia a implementácie Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj by mohol poskytovať Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu na základe zákona. Jeho návrhom od vicepremiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD) by sa mala v budúcnosti zaoberať vláda, účinný by mal byť od 1. mája 2018.

Návrh ustanovuje účel, podmienky, rozsah a spôsob poskytovania dotácií v pôsobnosti úradu. Upravuje aj okruh žiadateľov, postup pri predkladaní žiadosti a spôsob poskytovania dotácií. Žiadateľom by mohli byť školy, samosprávy, fyzické a právnické osoby ako podnikatelia, nadácie či občianske združenia.

Podľa návrhu by žiadosť o dotáciu schválil vedúci úradu na základe odporúčania poradného orgánu, najmenej trojčlennej komisie, ktorá vyhodnocuje žiadosti.

Úrad by poskytoval dotácie zo svojej rozpočtovej kapitoly. Materiál na rokovanie vlády v analýze uvádza, že predpokladaný objem dotácií by mal byť 210.000 eur v roku 2018, 280.000 eur v roku 2019 a 280.000 eur v roku 2020.