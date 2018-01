TASR

Slovák Štefan Svitko skončil v 3. etape Rely Dakar siedmy

Tretia etapa viedla územím Peru (meraný úsek 296 km) z Pisca do San Juan de Marcona.

Slovenský jazdec Štefan Svitko na KTM na trati 4. etapy 39. ročníka Rely Dakar. Archívna snímka. — Foto: TASR/AP

San Juan de Marcona g. januára (TASR) – Pondelkovú etapu na 40. ročníku Rely Dakar v kategórii motocyklov vyhral obhajca celkového prvenstva Brit Sam Sunderland na KTM v čase 3:20:43 h. Slovenský reprezentant Štefan Svitko (KTM) obsadil siedme miesto so stratou 6:03 min.

Tretia etapa viedla územím Peru (meraný úsek 296 km) z Pisca do San Juan de Marcona. Jediný slovenský zástupca na vytrvalostnom podujatí sa dostal po prvý raz na Dakare 2018 do prvej desiatky. Svitko figuruje v priebežnom poradí na 13. mieste, vedie Sunderland. Český motocyklista Ondřej Klymčiw v 3. etape havaroval a v bezvedomí ho letecky previezli do nemocnice do peruánskej metropoly Lima.

V súťaži automobilov sa z etapového triumfu radovali Katarčan Nasser Al-Attiyah s francúzskym spolujazdcom Matthieuom Baumelom na Toyote, ktorí dosiahli čas 3:09:08 h. Na druhom mieste preťali cieľ Francúzi Stephane Peterhansel s Jeanom Paulom Cottretom na Peugeote (+4:05 min) a tretí boli Španieli Carlos Sainz s Lucasom Cruzom taktiež na Peugeote (+6:07). Na čele celkového poradia je Peterhansel s vyše trojminútovým náskokom pred Cyrilom Despresom (Fr./Peugeot).

Výsledky - 3. etapa (meraný úsek 296 km):