TASR

Včera o 21:57 čítanie na minútu 0 zdieľaní Prešovčania zatiaľ počítajú iba straty, odštartovali bez Kovalca

Futbalisti absolvujú prvé tréningy po zimnej prestávke pod taktovkou nového asistenta Antona Mišovca.

Na archívnej snímke vpravo hráč Prešova Oleksii Miliutin, vľavo hráč Žiliny Nikolas Špalek v zápase 13. kola Fortuna ligy 1. FC Tatran Prešov - MŠK Žilina 22. októbra 2017 v Poprade. — Foto: TASR/František Iván

Prešov 8. januára (TASR) - V druhý januárový pondelok odštartovali s prípravou na jarnú časť sezóny aj futbalisti 1. FC Tatran Prešov. Prvé tréningy po zimnej prestávke budú pod taktovkou nového asistenta Antona Mišovca. V kádri prišlo k viacerým zmenám, ktoré by mali podľa ideálneho prešovského scenára vyústiť k záchrane v najvyššej súťaži.

Prešovčania, na rozdiel od ostatných fortunaligistov, odštartovali prípravu bez prítomnosti médií, o čo sami požiadali. Prítomní neboli ani hlavný tréner Sergij Kovalec a jeho asistent Vjačeslav Nivinskij, ktorí sa k tímu pripoja v priebehu týždňa. V porovnaní s jesenným kádrom nastalo viacero zmien, najmä smerom von. Do Trenčína sa vrátili Issa Adekunle a Maduka Udeh, no ich prípadný návrat do Prešova je v štádiu riešenia. V Tatrane už nepočítajú s Jakubom Wiezikom, Jurajom Hovančíkom, Oleksiom Miliutinom, Andrásom Lénártom, Mojmírom Trebuňákom a ani s Hectorom Tubonemim. Na prvom tréningu v roku 2018 však nechýbal najlepší strelec Roland Černák, ktorému pokračuje hosťovanie z Dunajskej Stredy. Nové tváre by mali do tímu pribudnúť počas prvého týždňa prípravy, kedy bude zároveň známy aj konečný rozpis prípravných zápasov.