TASR

Včera o 20:47 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Futbalista R. Mazáň sa predstavil fanúšikom Celty, mužstvu chce pomôcť

Mazáň prestúpil do Celty Vigo minulý piatok (5.1.) a s novým zamestnávateľom podpísal kontrakt do roku 2022. Naposledy obliekal dres MŠK Žilina.

Na archívnej snímke Róbert Mazáň na zraze slovenskej futbalovej reprezentácie 28. augusta 2017 v Šamoríne. — Foto: TASR/Pavel Neubauer

Vigo 8. januára (TASR) - Slovenský futbalový reprezentant Róbert Mazáň sa teší na pôsobenie v Celte Vigo a páči sa mu, že mužstvo preferuje ofenzívne poňatie hry. Dvadsaťtriročný krajný obranca to povedal v pondelok na svojej prvej oficiálnej tlačovke v španielskom klube.

Mazáň prestúpil do Celty minulý piatok a s novým zamestnávateľom podpísal kontrakt do roku 2022. Naposledy obliekal dres MŠK Žilina, za ktorú na jeseň vo Fortuna lige 2017/2018 nastúpil na sedemnásť zápasov. Pod Dubňom odohral celkovo 57 duelov s bilanciou jeden gól a šesť asistencií. V ročníku 2016/2017 získal s MŠK slovenský titul.

Pred prestupom si o Celte zisťoval informácie u svojho kamaráta Stanislava Lobotku, ktorý v klube pôsobí od júla 2017. "Manažér mi povedal, že Celta má záujem, tak som sa hneď rozprával so Stankom Lobotkom, pretože sa poznáme už dlhú dobu. Odporučil mi prestup a hovoril na Celtu iba veľmi dobré veci," uviedol Mazáň, ktorý bude nosiť dres s číslom 15.

Mladý obranca preferuje ofenzívny futbal, aký predvádza Žilina i Celta. "Mám rád útočný futbal a Celta ho preferuje, čiže si myslím, že mi to bude vyhovovať. Takým istým spôsobom sme hrali aj v Žiline. Najlepšie sa cítim na ľavom kraji obrany, to mi vyhovuje najviac. Verím, že Celte pomôžem mojím výkonom k čo najlepším výsledkom," povedal.

Mazáň má za sebou herný výpadok, keďže Fortuna liga má už niekoľko týždňov prestávku. Napriek tomu sa cíti fyzicky dobre. "Mal som dlhšiu pauzu, pretože slovenská liga sa skončila v decembri, ale pripravoval som sa individuálne. Keď som sa dozvedel, že Celta prejavila záujem, tak som o to intenzívnejšie na sebe pracoval. Po fyzickej stránke sa cítim dobre, ale ešte budem potrebovať nejaké tréningy," uviedol.

Svojich nových spoluhráčov si pozrel už aj naživo. Celte sa vydarili uplynulé dva zápasy proti futbalovým gigantom, keď v pohári remizovala s Barcelonou 1:1 a v nedeľu v lige s Realom Madrid 2:2. "Videl som obidva, bol som na štadióne. Veľmi sa mi páčilo ako hrala Celta. Hrala útočný futbal, vôbec sa nebála a myslím si, že v oboch zápasoch ukázala, že má kvalitu aj proti takým vyspelým mužstvám ako sú Real a Barcelona," uviedol Mazáň, ktorý počas tlačovky učil španielskych novinárov aj správnu výslovnosť svojho mena.

Mazáň debutoval v slovenskej najvyššej súťaži v drese AS Trenčín v roku 2011, na začiatku roka 2015 prestúpil z FK Senica do poľského klubu Podbeskidzie Bielsko-Biala. Tam sa však nepresadil do základnej zostavy a angažovala ho Žilina na hosťovanie, ktoré sa neskôr zmenilo na riadny prestup. Minulý rok hral na ME hráčov do 21 rokov v Poľsku. Tiež zaznamenal debut v A-tíme SR v kvalifikačnom zápase proti Malte. Nastúpil aj v prípravnom zápase proti Nórsku (1:0).