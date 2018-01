TASR

Včera o 20:45 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Futbalový Ružomberok zatiaľ s jedným nováčikom, chce sa ešte posilniť

Jedinou novou tvárou v kabíne je mladý český útočník David Čapek zo Sparty Praha.

Na snímke nová posila MFK Ružomberok David Čapek na prvom tréningu pred jarnou časťou futbalovej Fortuna ligy 8. januára 2018 v Ružomberku. — Foto: TASR/Branislav Račko

Ružomberok 8. januára (TASR) - Futbalisti MFK Ružomberok v pondelok popoludní "rozbalili" prípravu na jarné boje vo Fortuna lige. Až na Mareka Saparu, ktorý skončil s profesionálnym futbalom a už v utorok by mal začať trénovať s tamojším štvrtoligovým "béčkom", zostáva jesenný káder zatiaľ pokope. Jedinou novo tvárou v kabíne bol mladý český útočník David Čapek zo Sparty Praha.

"Chvíľu som hrával aj vo Vlašime, no potom som sa zranil a kvôli roztrhnutému väzu prišla na rok stopka. Na jeseň som posledné štyri zápasy odohral v sparťanskej juniorke. Dúfam, že sa dostanem späť na svoj vrchol, keď som bol v juniorskom tíme najlepší strelec," povedal dvadsaťročný Čapek. "Uvidíme, hráča otestujeme a podľa toho sa rozhodneme," podotkol na jeho adresu tréner momentálne piateho tímu FL Norbert Hrnčár.

Športový riaditeľ Dušan Tittel nezakrýval, že klub stále pracuje na vystužení kádra. "Určite sa ešte posilníme. Sú rozpracované nejaké varianty. Musíme však rokovať s klubmi, lebo vytypovaní hráči majú platné kontrakty." Funkcionár MFK priznal, že na lane je na jeseň deväťgólový útočník Zlatých Moraviec Róbert Gešnábel. "Typologicky by sa nám hodil. S hráčom sme v kontakte, takisto s ViOn–om. Radi by sme tento prestup zrealizovali, no musíme rešpektovať ešte ročný kontrakt Roba so Zlatými Moravcami."

Liptáci budú prvé dva týždne zaberať dvojfázovo v domácich podmienkach a potom (od 22. januára do 2. februára) ich čaká herné sústredenie v Chorvátsku, spestrené tromi zápasovými previerkami. "Zima je pomerne krátka, no o to musí byť intenzívnejšia. Pôjdeme do Chorvátska, aby sme zmenili prostredie a verím, že tu nájdeme aj dobré, trávnaté ihriská. Dúfam, že prípravu zvládneme tak, aby mužstvo na jar bolo úspešné," vyhlásil Hrnčár.

Stopér Dominik Kružliak, ktorý v jesennej časti otváral zápasy s kapitánkou páskou na drese a odohral plných 1710 minút, pričom sa päťkrát zapísal aj do streleckej listiny, svoje želanie na prahu zimnej prípravy sformuloval takto: "V prvom rade musíme zvládnuť prvé tri kolá, aby sme sa po rozdelení ligy ocitli v hornej polovici tabuľky. Na to sa všetci musíme poctivo pripraviť. Verím, že potom môžeme zopakovať úspech z minulého roka."