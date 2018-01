Šprintér Bolt si naplánoval tréning s Borussiou Dortmund

TASR

Osemnásobný olympijský víťaz prezradil, že sa pokúša o kariéru futbalového profesionála a Dortmund by bol výborným odrazovým mostíkom.

Jamajčan Usain Bolt. — Foto: TASR/AP

Londýn 8. januára (TASR) - Hviezdy šprintér Usain Bolt vkladá veľké nádeje do tréningu v nemeckom futbalovom klube Borussia Dortmund.

"Tam sa rozhodnem, čo bude s mojou kariérou," cituje 31-ročného Jamajčana agentúra dpa. Osemnásobný olympijský víťaz predtým prezradil, že sa pokúša o kariéru futbalového profesionála a Dortmund by bol výborným odrazovým mostíkom. "Ak by povedali, že som dobrý a potrebujem iba trochu trénovať, pokračoval by som," dodal.

Bolt by rád hral vo svojom obľúbenom Manchestri United. "Už som hovoril s Alexom Fergusonom a povedal som mu, že by mohol stratiť slovo v môj prospech. Odpovedal, že ak budem fit a pripravený, uvidí, čo sa s tým bude dať robiť," prezradil atlét, ktorý si tréning s BVB naplánoval na marec.