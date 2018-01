Vlhová sa snaží nemyslieť na minulosť, nabitý program v tom pomáha

TASR

Kalendár Svetového pohára po Novom roku ani nedáva priestor, aby sa lyžiarky mohli dlhší čas obzerať dozadu.

Flachau 8. januára (TASR) - Slovenská lyžiarka Petra Vlhová si chce v slalome Svetového pohára vo Flachau napraviť chuť nielen po súťaži v Kranjskej Gore. Za sklamania ročníka označila aj podujatia v Lienzi, Osle a Záhrebe, ktoré predchádzali víkendu v slovinskom stredisku.

"Sklamanie je vždy, keď nedám moju jazdu a spravím nejakú chybu. Sezóna ide zatiaľ dobre, ale mohla by ísť aj lepšie. Je to rôzne, každé preteky prežívam ináč a takisto aj neúspechy. Niekedy to odíde hneď, inokedy to hnevá dlhšie. Zabudnem na to, ale Záhreb a Lienz ma ešte trošku hnevajú. Snažím sa však pozerať dopredu a neriešiť to, čo bolo, lebo to už človek nemôže zmeniť," povedala Vlhová. Dlhodobo sa nechce nechať ovplyvniť ani úspechmi. Najväčší v tejto sezóne dosiahla v novembri víťazstvom v slalome v Levi: "Keď sa niečo podarí v jeden deň, na druhý to už je minulosť. Samozrejme, emócie sú ešte vo mne."

Kalendár SP po Novom roku ani nedáva priestor, aby sa lyžiarky mohli dlhší čas obzerať dozadu. Po nedeľňajšom slalome v Kranjskej Gore bol k dispozícii jediný deň voľna a už v utorok sú na programe ďalšie preteky v rakúskom rezorte. "Teším sa, lebo si chcem napraviť chuť. Som zvyknutá na cestovanie, aj keď všetky tieto presuny sú náročné. Treba si čo najviac oddýchnuť, zregenerovať a pošetriť sily. Je náročné presúvať sa, baliť sa, pomedzi to trénovať a ešte aj letieť. Zatiaľ to vnímam dobre, telo ako keby mi horúčkou po Osle dalo výstrahu, ale prešlo to. Niekedy som z cestovania unavená, nie psychicky, ale fyzicky. Som vyššia, takže sa mi necestuje jednoducho," uviedla slovenská reprezentantka.

Slalom vo Flachau je špecifický profilom trate s viacerými vlnami, okrem toho sa koná v najneskoršom čase v seriáli. Prvé kolo sa začne o 18.00 h, druhé o 20.45 h. Pre Vlhovú to na dva dni znamenalo zmenu režimu. "Každý deň sa snažím hodinu poobede spať, nie viac, a potom osem, deväť hodín v noci. Niekedy sa to nedá naplánovať. Niekedy mám program, že si ľahnem o pol desiatej do postele. Musím nastaviť môj organizmus, tieto dni pôjdem spať trošku neskôr a pospím si dlhšie," dodala Vlhová.

