TASR

Včera o 20:15 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní MOV je naklonený účasti športovcov KĽDR v Pjongčangu

Do Pjongčangu sa prebojovali len dvaja severokórejskí krasokorčuliari, ale zatiaľ sa na hry nezaregistrovali.

Na archívnej snímke špeciálny kahanec s olympijským ohňom počas slávnostného odovzdávania olympijskej pochodne kórejským organizátorom ZOH 2018 v Pjongčangu na aténskom štadióne Panathinaikon 31. októbra 2017. — Foto: TASR/AP

Berlín 8. januára (TASR) - Podľa Medzinárodného olympijského výboru (MOV) majú športovci KĽDR otvorené dvere na februárové zimné olympijské hry v susednej Kórejskej republike. MOV víta rozhovory na vysokej úrovni medzi oboma krajinami.

Do Pjongčangu sa prebojovali len dvaja severokórejskí krasokorčuliari, ale zatiaľ sa na hry nezaregistrovali. Hovorca MOV vyhlásil, že dvere pre nich zostávajú stále otvorené. "Podporili sme športovcov z KĽDR predĺžením lehoty na zaregistrovanie sa na olympiádu. MOV bude pokračovať v rozhovoroch so zúčastnenými stranami, aby mohol prijať potrebné rozhodnutia. Vzhľadom na osobitú situáciu na Kórejskom polostrove potrebujeme politické záväzky od všetkých zúčastnených strán. Hneď, ako to bude splnené, prijme MOV konečné rozhodnutie," citovala agentúra DPA vyhlásenie MOV.