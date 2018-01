TASR

Včera o 20:15 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Slovenky zdolali na úvod MS 18 Maďarsko

Nad súperkami zvíťazili presvedčivo 6:2.

Ilustračné foto — Foto: TASR

Asiago 8. januára (TASR) - Slovenské hokejové reprezentantky do 18 rokov vstúpili do turnaja A-skupiny I. divízie majstrovstiev sveta v talianskom Asiagu víťazstvom nad Maďarskom 6:2.

Zverenky trénera Petra Kúdelku čaká ďalšie vystúpenie na šampionáte v utorok o 13.30 h proti Rakúšankám. Ďalej si zahrajú ešte s Nórskom, Talianskom a Japonskom. Cieľom výberu je prebojovať sa do elitnej kategórie MS žien tejto vekovej kategórie.

Maďarsko – Slovensko 2:6 (1:3, 1:1, 0:2) Góly: 20. I. Horváthová (D. Horváthová), 27. Seregelyová (Puskásová, Szamosfalviová) – 11. Ágoštonová (Matejková, Kubeková), 12. Sedláková (Vargová, Čorňáková), 18. Vysokajová (Matejková), 25. Vargová (Rumanová, Nemčeková), 54. Matejková (L. Halušková), 60. Vargová (Dobošová). Rozhodovali: Hengstová (Hol.) – Dinantová (Belg.), Hetheringtonová (V.Brit.), vylúčené: 8:5 na 2 min, presilovky 1:2, oslabenia 0:0, strely na bránku: 19:30, 120 divákov. Najlepšie hráčky zápasu: Fruzsina Mayerová – Diana Vargová Zostava SR: Rišianová – Cagáňová, Kučerková, Vysokajová, L. Šulíková, A. Šulíková, Vargová – Rumanová, Sedláková, Čorňáková – Matejková, Nemčeková, L. Halušková – Hájniková, Ágoštonová, Kubeková – R. Halušková, Koyšová, Dobošová

Hlas (hockeyslovakia.sk):

Peter Kúdelka, tréner SR: "Pre nás je to výborný štart do majstrovstiev, najmä po stránke výsledku. Úvod zápasu a prvej tretiny bol jasne v našej réžii, viedli sme 3:0, ale v oslabení na konci tretiny sme dostali gól, po ktorom súper dostal krídla a začal veriť, že by mohol proti nám siahnuť na body. Dôležité preto bolo, že sme v úvode druhej tretiny využili presilovku o dve hráčky a odskočili sme znova na rozdiel dvoch gólov. Maďarky sme po celý zápas prevyšovali, nedali sme im veľa priestoru na ľade a zaslúžene sme vyhrali. Na druhej strane vieme aj o našich nedostatkoch a do ďalších zápasoch musíme byť ešte disciplinovanejší, najmä v obrannom pásme, keďže dva inkasované góly nie je najlepšia vizitka. Vieme, že dievčatá dnes ešte neukázali všetko zo svojho potenciálu. Vieme hrať lepšie a organizovanejšie, čo si spolu ukážeme aj pri videoanalýze. Pre dnešok ešte u nás panuje radosť z víťazstva nad Maďarskom, no už zajtra nás čaká ďalší ťažký zápas s Rakúskom."

Program SR "18" žien:

utorok 9. januára 2018 (13.30): Slovensko - Rakúsko

štvrtok 11. januára 2018 (17.00): Slovensko - Nórsko

piatok 12. januára 2018 (20.30): Slovensko - Taliansko

nedeľa 14. januára 2018 (17.00): Slovensko - Japonsko