Dobré noviny

Včera o 21:19 čítanie na minútu 0 zdieľaní Strhujúce video veľryby, ktorá zachránila potápačku pred žralokom

Čakali by ste, že vás pred žralokom zachráni veľryba? Táto potápačka to všetko zachytila na video.

— Foto: Repro foto Youtube

AVARUA 8. januára - Morská biologička zažila situáciu, ktorú jej môžu iní závidieť, no na druhej strane by ju nechcel zažiť nikto. Počas potápania pri ostrove Rarotonga v Tichom oceáne sa stretla s obrovskou veľrybou. Nebolo to však len také obyčajné stretnutie so vzdialenosťou niekoľkých metrov. V tomto prípade totiž veľryba zasiahla v momente, ako sa k biologičke Nan Hauserovej blížil žralok tigrí. Podľa jej odhadov mala veľryba približne 63 rokov a potvrdila svoju ochranársku povahu.

Veľryby majú v sebe totiž ochranársku intuíciu a tak obraňujú iné zvieratá, v tomto prípade človeka. Hauserová opísala, že keď počas šnorchlovania videla približovať sa veľrybu a následné vytláčanie a ukrývanie ju pod svoju plutvu, považovala to za zábavu. Zmenilo sa to však v momente, keď niekoľko metrov od seba videla nebezpečného žraloka. Sprvu si myslela, že ide o ďalšiu veľrybu, avšak keď spozorovala, že chvost zvieraťa sa pohybuje zo strany na stranu, pochopila.

Veľryba ju teda chránila a keď sa biologička dostala do bezpečia člnu, na ktorom ju čakal jej tím, pravdepodobne vyplávala na povrch, aby sa ubezpečila, že je jej nová priateľka v poriadku. „Strávila som 28 rokov pod vodou s veľrybami. Nikdy som však nezažila tak blízky kontakt a tak naliehavú veľrybu. V tej chvíli som si ani neuvedomila, že ma chráni,“ uzavrela.