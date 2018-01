TASR

Včera o 16:57 čítanie na minútu 0 zdieľaní Babiš má dobrú správu aj pre Slovákov: Študenti a seniori by mohli zadarmo cestovať po Česku

Cestovné zdarma pre žiakov a študentov do 26 rokov a seniorov nad 65 rokov je podľa Babiša potrebné aj z dôvodu vyťaženosti železníc. Celá vec sa však ešte musí prerokovať v širšom spektre.

Ilustračné foto. — Foto: TASR – František Iván

Praha 8. januára (TASR/Dobré noviny) - Česká vláda pridala do programového vyhlásenia cestovné zdarma pre študentov a seniorov. Týkalo by sa iba železničnej dopravy. Podľa ministra dopravy Dana Ťoka zo strany ANO si to zástupcovia oboch skupín zaslúžia. Vláda vyhlásenie schválila v pondelok popoludní na mimoriadnom zasadnutí a zaslala ho predsedom parlamentných strán.

Český premiér Andrej Babiš (ANO) uviedol, že novinka je odpoveďou na požiadavky zástupcov seniorov. Vláda chce tiež prijať opatrenia pre realizáciu rýchlejšej výstavby pre seniorov.

Cestovné zdarma pre žiakov a študentov do 26 rokov a seniorov nad 65 rokov je podľa Babiša potrebné aj z dôvodu vyťaženosti železníc. Celá vec sa však ešte musí prerokovať v širšom spektre. "Bude diskusia o podmienkach, či ten preukaz bude stáť niekoľko stoviek," uviedol predseda vlády s tým, že o tom sa bude ešte diskutovať. Ak by návrh prešiel, tak nulový lístok na vlak by mali mať v Českej republike aj slovenskí študenti a seniori. Prikazuje to európska legislatíva.

Ťok následne dodal, že by to nemala byť veľká záťaž pre rozpočet štátu. Seniori by podľa neho mali nejaký preukaz, ktorého získanie by bolo spoplatnené. Pripomenul, že už dnes majú režijné cestovné zamestnanci a bývalí pracovníci Českých dráh.

Súčasťou programového vyhlásenia je aj preambula, ktorá má šesť bodov: digitálne Česko, byť vidieť v Európe, strategický investičný plán krajiny, dôchodková reforma, reforma štátu a posilnenie bezpečnosti.

Vyhlásenie Babiš zaslal ešte počas popoludnia predsedom ostatných parlamentných strán. Tí budú mať približne 1 deň na to, aby sa s ním zoznámili. Vláda bude s programovým vyhlásením v stredu (10. 1.) žiadať parlament o dôveru. Babiš už v minulosti povedal, že neverí, že sa mu podarí medzi poslancami získať potrebnú väčšinu.