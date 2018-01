TASR

ViOn chce na jar útočiť na šestku, pôjde na sústredenie do Chorvátska

Na prvom tréningu sa realizačnému tímu hlásilo len 15 hráčov, čoskoro už v kabíne bude ale živšie. Na ceste z Brazílie je momentálne trio Cleber, Mateus a Ewerton.

Na snímke hlavný tréner FC ViOn Zlaté Moravce Juraj Jarábek. — Foto: TASR/Henrich Mišovič

Zlaté Moravce 8. januára (TASR) - Ôsme mužstvo po jesennej časti futbalovej Fortuna ligy 2017/18 ViOn Zlaté Moravce-Vráble má v úmysle na jar bojovať o šiestu priečku v tabuľke. Zverenci trénera Juraja Jarábka, ktorí na elitné sexteto strácajú štyri body, začali v pondelok so zimnou prípravou.

Na prvom tréningu sa realizačnému tímu hlásilo len 15 hráčov, čoskoro už v kabíne bude ale živšie. Na ceste z Brazílie je momentálne trio Cleber, Mateus a Ewerton. Chýbal aj Nikolič, ktorý ešte slávi pravoslávne Vianoce, Dobrotka sa k spoluhráčom pripojí v utorok. V kádri prišlo k istému pohybu, opustili ho Záhumenský (do DAC Dunajská Streda), Szymonovicz (ukončenie hosťovania), resp. Baggio a Renan sa vrátili do Brazílie. Do mužstva prišli Kotula a Rigo (zo Slovana Bratislava), zo Slavie Praha Chochišvili.

"Koncom roka 2017 sme dokončili novú umelú trávu, ktorá splňuje tie najvyššie parametre. Cieľom pre jarnú časť je boj o hornú šestku tabuľky. Doma sme silní, hráme s Trnavou a Trenčínom a chceme byť úspešní. Uvidíme ako to vypáli," povedal pre TASR Karol Škula, prezident klubu.

"Nálada v kabíne je výborná, počasie je priam ideálne. Máme novú umelú trávu, prípravu zahájime v domácich podmienkach. Bude krátka, chlapci mali individuálne plány. Zajtra prebehne váženie, lebo nejaké kilečká navyše sa určite objavia. Od 27. januára do 3. februára odchádzame na sústredenie na Makarskú riviéru," doplnil tréner Juraj Jarábek.