Chcete schudnúť? Doprajte si raňajky šampiónov: slaninu a vajcia

Bojujete s nadbytočnými kilami? Zabudnite na nízkotučné raňajky. Doprajte si to, na čo máte chuť.

CANBERRA 9. januára - Kto to nepozná, je šťastný človek. Hovoríme o nadbytočných kilách, ktoré trápia po sviatkoch mnohých. Roky ľudia skúšajú rôzne diéty, no s pribúdajúcimi rokmi to ide čoraz ťažšie. Austrálski odborníci však prišli s novým výskumom, ktorý preukázal, že je potrebné sa vrátiť k štýlu stravovania našich predkov. Tí si totiž dopriali bohaté raňajky a dopriali si naozaj všetko. Aj výživový poradcovia potvrdzujú, že nie je dôvod sa báť kalórií, ktoré človek prijme počas raňajok. „Čím budú bohatšie, tým menej budete hladní počas dňa,“ potvrdili.

Dôležité sú bielkoviny

Podľa odborníkov je ideálne dopriať si na raňajky vysoký prísun bielkovín a tí, ktorí obľubujú napríklad slaninku, tiež nemusia mať výčitky. „Bielkovina v správnom množstve prijatá na raňajky znižuje pocit hladu v priebehu dňa. Odporúčam preto vajcia, syry a chudé mäso a z času na čas si môžete dopriať aj slaninu. Tieto suroviny však musia byť pripravené tým najzdravším možným spôsobom,“ informovala profesorka Manna Noakesová. Treba si teda uvedomiť, že správne množstvo bielkovín a pravidelný pohyb sú tým najlepším riešením na to, ako sa zbaviť nadbytočných kíl a nechcených tukových vankúšikov v páse.

Vyplýva z toho, že pri držaní diét nie je vôbec dobré, si na raňajky naservírovať nízkotučné jedlá. Celý deň totiž nič iné človek nerobí, len rozmýšľa nad jedlom.