Špičkovú slovenskú vedkyňu uznávajú v zahraničí, no ona sa vracia domov, aby tu šírila svoje poznatky

Lenka Miškolciová

Špičková vedkyňa potešila Slovensko hneď dvakrát. Učinila prevratný objav a zároveň sa vracia na Slovensko.

Mariana Derzsi — Foto: Archív STU

Bratislava 8. januára - Špičková slovenská vedkyňa potešila Slovensko hneď dvomi správami. Jednou je, že vedkyňa Ma­riana Derzsi je spoluatorkou unikátneho objavu nanorúrok a druhou, že vo svojom výskume bude pokračovať na Slovensku. Mariana tak patrí k Slovákom, ktorí nielen dali svetu nový a prevratný objav, ale aj k tým, ktorí sa rozhodli vrátiť do svojej krajiny a meniť ju svojou prácou k lepšiemu.

Na Slovensko sa vždy chcela vrátiť

Špičková vedkyňa, ktorá do­te­raz pô­so­bila vo Var­šave, by mala už v prie­behu ja­nu­ára za­čať pô­so­biť na Ma­te­riá­lo­vo­tech­no­lo­gic­kej fa­kulte STU a po­kra­čo­vať vo vý­skume na Slo­ven­sku. Mi­nis­ter­stvo škols­tva, vedy, vý­skum a športu SR uviedlo, že podporí vy­tvo­re­nie pra­cov­nej po­zí­cie na tejto fa­kulte STU cez schému Ná­vraty. „Vždy som sa tú­žila vrá­tiť na Slo­ven­sko a vy­užiť doma všetko to, čo mi dalo za­hra­ni­čie a čo ja dá­vam za­hra­ni­čiu. Ale dô­le­žité pre moje roz­hod­nu­tie bolo, aby pod­mienky na vý­skum boli také, že bu­dem ve­dieť udr­žať exce­len­tnosť mo­jej práce a vý­sled­kov,“ uviedla ved­kyňa pre slovenské médiá.

Prevratný objav, ktorý zmení svet

Slovenka Mariana Derzsi a jej kolegovia z Varšavskej univerzity, z Inštitútu Jožefa Stefana v Ljubljane a z Carnegie Institution vo Washingtone publikovali unikátny objav nanorúrok, ktoré sa štruktúrou a zložením líšia od všetkého, čo doteraz svet pod týmto označením poznal.

“Naše na­no­rúrky sú tvo­rené strieb­rom a flu­ó­rom a ich zá­klad­ným sta­veb­ným blo­kom nie je šesť­u­hol­ník, ale štvo­rec. Ak by sme naše rúrky roz­vi­nuli, ne­dos­tali by sme me­dový plast (2-D list vy­pl­nený šesť­u­hol­níkmi) ale skôr ša­chov­nicu (2-D pries­tor vy­pl­nený štvor­cami). Vo svete ne­or­ga­nic­kých zlú­če­nín ne­po­známe do­te­raz štruk­túry, ktoré by vy­tvá­rali ta­kéto rúrky. Tento úžasný ob­jav sa nám po­da­ril v rámci dl­ho­do­bého vý­skumu vy­so­ko­tep­lot­ných sup­ra­vo­di­čov na báze striebra a flu­óru,” vy­svet­lila Ma­riana Derzsi v tlačovej správe STU.

Výskum je iba na začiatku, no dá sa predpokladať, že nové nanorúrky budú obrovským prínosom pre spintroniku či elektroniku, a môže prispieť k jej ďalšej miniaturizácií, keď bude elektronika schopná pracovať a uchovávať dáta na úrovni molekúl. Už dnes známe uhlíkové nanorúrky nachádzajú široké uplatnenie od elektroniky až po medicínu. V elektronike existujú mikrotranzistory na baze uhlíkových nanorúriek, ktoré sú schopné digitálneho prepínania pomocou jedného elektrónu a čaká sa už „len“ na technológiu ich masovej výroby. V medicíne sa ich výskum zameriava napr. na vyvinutie novej cielenej liečby, ktorá dopraví liečivú látku priamo na určené miesto v ľudskom tele.

Prítomnosť vedkyne na jednej z našich najlepších univerzít potešila aj prorektora STU Olivera Moravčíka: „Mariana Derszi bude veľkou posilou nášho tímu. Univerzitný výskumný park Cambo a jeho Ústav výskumu progresívnych technológií, má snahu byť popredným moderným výskumných centrom. Pracujú tu vedci, ktorých vekový priemer je okolo 35 rokov, spolupracujú s kolegami na Slovensku aj v Európskej únii a šplhajú sa hore, čo sa týka publikácií či patentov. Znakom, že začíname byť zaujímaví aj pre vedcov v zahraničí je, že ich dokážeme prilákať nielen k spolupráci, ale aj k pôsobeniu u nás. Dnes v trnavskom Univerzitnom parku Cambo pôsobia kolegovia z nemeckého HZDR - Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf. Mariana by aj u nás pokračovala vo výskume nových technologicky dôležitých materiálov.”