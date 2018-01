Dominika Dobrocká

Včera o 18:19 čítanie na minútu 0 zdieľaní Originálny trik mamičky, aby sa jej dcérka počas noci nebudila, si zamilovali všetci nevyspaní rodičia

Nočný plač dieťaťa vie matku priviesť do zúfalstva. Jedna z nich sa nevzdala a vďaka svojmu nápadu prespí celú noc.

BRATISLAVA 8. januára - Mamičky to veľmi dobre poznajú. Plynulý spánok je v materstve skôr raritou ako pravidlom. Svoje bábätko večer uložia na spánok a vedia, že v noci sa budú musieť aspoň raz postaviť k zúfalému plaču svojej ratolesti. Dieťa však má všetko a unavené matky mnohokrát ani netušia, kde je problém. Takéto noci zažívala so svojou dcérkou Améliou aj mamička Laura Gersonová.

Trápenie pre cumlík

Za nočným plačom detí môže byť čokoľvek. Niektoré svojich rodičov zobudia pre mokrú plienku či prázdne bruško. Mamička Laura so svojou princeznou bojovala kvôli cumlíkmi. Dievčatko totiž každú noc plakalo. Dôvodom bol vypadnutý cumlík, ktorý Amélia nevedela nájsť a tak spustila. Nasledovalo upokojovanie a opätovné uspávanie. Prostredníctvom monitoru, ktoré snímalo Améliu v noci, rodičia zistili, že ich poklad sa rozplače po tom, ako nevie nájsť vypadnutý cumklík. Laura sa preto rozhodla pre dôležitý krok.

Obrovská pomoc

Vždy keď svoju dcérku uloží k spánku, poukladá okolo nej hneď niekoľko cumlíkov. Pre niekoho je to divné, no mamička Laura si tento výmysel nevie vynachváliť. Nie len ona si môže oddýchnuť a užiť si spánok ale aj jej dcérka je pokojná a najmä spokojná. Vďaka tomuto rozhodnutiu spí malá Amélia aj 12 či 13 hodín každú noc. Laura sa so svojou skúsenosťou podelila s inými mamičkami a tie okamžite prejavili vďaku. Nápad totiž nezabral len u Amélie ale aj u iných detí.

Používať alebo nie?

Názory na používanie cumlíka sa rozchádzajú. Niektorí sú za jeho používanie, iní sú rázne proti. Každý sa nakoniec aj tak riadi podľa vlastného uváženia. Pediatrička Jennifer Shuová však radí rodičom, aby svojmu dieťaťu cumlík neodopierali. Podľa nej práve satie cumlíka môže bábätku zachrániť život. Pravidelné pohyby ústami môžu zabrániť Syndrómu náhleho úmrtia dojčiat. „Mať niečo v ústach pomáha dieťaťu udržať jeho dýchacie cesty otvorené,“ vysvetlila detská lekárka.