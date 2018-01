TASR

Dnes o 11:27 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Rezort práce sa chce sústrediť na trh práce, aj na opatrenia pre ŤZP

Minister Richter zhodnotil, že opatrenia prijaté v roku 2017 priniesli viaceré pozitívne výsledky. Ako jeden z príkladov uviedol zmeny v oblasti zásluhovosti systému hmotnej núdze.

Na snímke vľavo minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter. — Foto: FOTO TASR - Pavel Neubauer

Bratislava 8. januára (TASR) – Podpora rastu zamestnanosti, viaceré zmeny v sociálno-právnej ochrane detí, zavedenie preddôchodku, či zlepšenie pomoci ťažko zdravotne postihnutým. Toto sú oblasti, ktorým sa chce v tomto roku prioritne venovať ministerstvo práce pod vedením Jána Richtera (Smer-SD).

Prioritou rezortu práce bude v roku 2018 politika zamestnanosti. "Od nej sa totiž primárne odvíja aj sociálno-ekonomické postavenie rodín a jednotlivcov, čo sa potom následne prelína aj do tej tretej fázy, ktorou je dôchodková politika, aby aj dôchodcovia mohli žiť dôstojnú jeseň svojho života," skonštatoval pre TASR Richter.

Výzvou podľa ministra naďalej zostáva aj obsadenie voľných pracovných miest. "Toto je teraz naša najväčšia výzva, keďže o Slovensko majú investori stále významný záujem. V evidencii je 45 % uchádzačov bez práce viac ako rok a necelých 33 % má ukončené len základné vzdelanie alebo dokonca nemá ukončené žiadne. Sú to väčšinou ľudia bez pracovných návykov, ktorí potrebujú inú, systémovejšiu pomoc ako ostatní," priblížil Richter s tým, že už preto sa vlani pripravil zákon o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch, ktorý by mal nadobudnúť účinnosť od 1. mája tohto roka.

Pripravujú sa aj rekvalifikačné programy, rezort práce bude pokračovať i v realizácií projektov na podporu zamestnanosti z Európskeho sociálneho fondu, ktoré sa zameriavajú na mladých do 29 rokov, dlhodobo nezamestnaných a ľudí vo veku nad 50 rokov. Richter opäť zopakoval aj opatrenia, ktoré niekoľkokrát avizovala vládna strana Smer-SD v rámci nového sociálneho balíčka. Ide najmä o zvyšovanie miezd, zavedenie preddôchodku, zvýšenie príplatkov za prácu a pokračovanie v boji proti sociálnemu dumpingu.

Zmien by sa mohli dočkať aj ťažko zdravotne postihnutí (ŤZP). "V budúcom roku sa budeme zaoberať novelou zákona o kompenzáciách ŤZP, aby sme ešte viac uľahčili život týmto ľuďom. Plánujeme v nej zrušenie podmienky vrátenia príspevku na kúpu auta, resp. na prestavbu kúpeľne," avizoval Richter. Ak zdravotne ŤZP v súčasnosti požiada o príspevok na prestavbu kúpeľne alebo príspevok na zakúpenie auta, avšak zomrie, rodina musí vracať alikvotnú časť prostriedkov naspäť. "Po prijatí tohto zákona to bude minulosť. To znamená, v žiadnom prípade už štát nebude žiadať prostriedky naspäť," vysvetlil Richter.

Novela by mala podľa jeho slov priniesť aj zvýšenie peňažného príspevku na opatrovanie. "Moja predstava je do konca tohto volebného obdobia dosiahnuť stav, aby príjem opatrovateľov, ktorí sa doma starajú o svojich blízkych, bol na úrovni čistého príjmu minimálnej mzdy. Je to fyzicky aj psychicky mimoriadne náročné poslanie, pri ktorom zväčša nie je šanca na privyrobenie si," uviedol Richter.

Minister zároveň zhodnotil, že opatrenia prijaté v roku 2017 priniesli viaceré pozitívne výsledky. Ako jeden z príkladov uviedol zmeny v oblasti zásluhovosti systému hmotnej núdze. Ide o zvyšovanie motivácie zamestnať sa aj za nižšiu mzdu. "Po niekoľkých rokoch máme menej ako polovičný počet ľudí, ktorí sú v hmotnej núdzi a situácia sa vďaka zvýšeným sociálnym transferom, ale najmä rastúcej zamestnanosti naďalej zlepšuje," skonštatoval Richter.

Ďalšie opatrenia podľa neho smerovali k zamedzeniu zneužívania systému evidencie v nezamestnanosti a zefektívneniu pomoci pre ľudí bez práce. K prioritám patril aj tlak na rast miezd, zvýšenie materského a rodičovského príspevku.