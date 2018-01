TASR

Obhajca z Košíc v pohári EEWBL suverénny, Jankovič: Zatiaľ spokojnosť

Jeho zverenky mali triumf v skupine istý už pred stretnutím s Minskom a najmä v úvode zápasu sa zdalo, ako by v ich hlavách nastalo uspokojenie.

Na snímke tréner hráčok Good Angels Peter Jankovič. — Foto: TASR/MTI -János Bugány

Košice 8. januára (TASR) - V základnej časti suverénne, nezdolané a s postupom z najvýhodnejšej pozície. Basketbalistky Good Angels Košice kráčajú za obhajobou titulu vo Východoeurópskej lige (EEWBL) suverénnym krokom. Potvrdili to aj v záverečných dvoch zápasoch základnej A-skupiny, po ktorých bude ich súperom "papierovo" najslabší postupujúci tím z "béčka."

Košičanky zvládli domáci víkendový turnaj aj napriek nahustenému programu. Záverečné dva zápasy základnej skupiny EEWBL vtesnali medzi dve štvrťfinálové stretnutia Európskeho pohára FIBA. Ten na dva dni vypustili z hláv a pred vlastnými divákmi najskôr zdolali družstvá z Libanonu a Bieloruska. V sobotu zdolali AL-Riyadi Bejrút 71:64, o deň neskôr nadelili Horizontu Minsk trojciferne 101:66. "Naše postavenie v skupine bolo dané už pred zápasom, takže výsledok s Minskom už nič neriešil. Avšak dostať 44 bodov v prvom polčase od družstva, akým je Horizont, je veľa. V druhom polčase sa však ukázala kvalita tímov. Najdôležitejší zápas bol pre nás ten s Bejrútom. Zvládli sme ho, hoci s odretými ušami," uviedol tréner Peter Jankovič.

Jeho zverenky mali triumf v skupine istý už pred stretnutím s Minskom a najmä v úvode zápasu sa zdalo, ako by v ich hlavách nastalo uspokojenie. "Niečo to v hlave spraví. Je to možno ťažšie, ale my sme na takej úrovni, že sa musíme koncentrovať na akýkoľvek zápas. Napokon sme sa spamätali a je dobré, že sme to v druhom polčase otočili," poznamenala Angelika Theinerová, ktorá k úspešnej bodke za A-skupinou prispela piatimi bodmi.

Slovenský majster si na súpera vo štvrťfinále bude musieť počkať do budúceho víkendu. Počas neho vyvrcholia boje v B-skupine, z ktorej vzíde ich súper. Rovnako ako z "áčka," aj z B-skupiny postúpia do ďalšej fázy iba prvé štyri najlepšie tímy, ktoré sa následne skrížia vo štvrťfinále. Good Angels, ako víťazovi A-skupiny, tak pripadne štvrté družstvo z "béčka."

Good Angels vlani zvíťazili v EEWBL, keď triumfovali na turnaji Final four v domácej Angels aréne. V tejto sezóne však finálové podujatie nebudú hostiť, ale na ich vysokých ambíciách to nič nemení. "Zatiaľ vládne spokojnosť. Naším ďalším cieľom je postup do Final four, ale momentálne viac myslíme na odvetný domáci zápas Európskeho pohára FIBA proti Basket Landes," poznamenal tréner Jankovič narážajúc na štvrtkový domáci duel. Košičanky v ňom budú dobiehať 14-gólové manko, ktoré utrpeli nedávnou prehrou 55:69 vo Francúzsku.