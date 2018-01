TASR

Dnes o 09:40 čítanie na minútu 0 zdieľaní Vodiči by mali jazdiť opatrnejšie, na cestách ich môže potrápiť hmla

Znížená viditeľnosť do 50 metrov je na diaľnici D1 v okolí Popradu, do 100 metrov v okolí Dolného Kubína, Dunajskej Stredy a Banskej Štiavnice. Opatrnejší treba byť aj na Čertovici a v sedle Besník.

Ilustračná snímka. — Foto: TASR - Miroslava Siváková

Bratislava 8. januára (TASR) - Vodiči by mali byť na cestách obozretnejší. Upozorňuje na to Slovenská správa ciest, ktorá varuje najmä pred hmlou.

V súčasnosti stále platí výstraha prvého stupňa pred hmlou, ktorú vydal Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ). "Výskyt hmiel je v danom ročnom období a oblasti bežný, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu," informuje SHMÚ. Výstraha platí pre západné a stredné Slovensko a tiež pre západné lokality východného Slovenska.

Podľa webového portálu zjazdnost.sk by mali byť zjazdné všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty, ako aj cesty I., II. a III. triedy a horské priechody.

Treba však počítať s rannými kolónami. Podľa Stella centra odstraňujú následky dopravnej nehody na diaľnici D1, pri Zlatých pieskoch, v smere na Prístavný most. Ľavý jazdný pruh blokuje viacero havarovaných vozidiel. Pozor by si vodiči mali dať aj na diaľnici D1 za Sencom, kde za 26. kilometrom, v smere do Bratislavy, blokuje stredný jazdný pruh odstavené označené nákladné vozidlo.