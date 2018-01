TASR

Dnes o 09:31 čítanie na minútu 0 zdieľaní Projekt Film Park Jarovce čaká na územné rozhodnutie

Výstavba Film Parku Jarovce, ktorého celková plocha predstavuje podľa projektovej štúdie 27,6 hektára, je rozdelená na tri etapy.

Ilustračné foto — Foto: TASR

Bratislava 8. januára (TASR) - Projekt filmového parku spoločnosti Solid Enterprise Group, ktorá mala začať nakrúcať filmy v nových filmových ateliéroch v katastri bratislavskej mestskej časti Jarovce pôvodne v roku 2016, nebude mať po jeho realizácii v Európe obdobu. Pre TASR to povedal starosta Jaroviec Pavel Škodler, podľa ktorého je v záujme nielen Jaroviec, ale celého hlavného mesta SR, aby sa projekt Film Parku v katastri Jaroviec zrealizoval.

"Všetci s tým súhlasia, pre mesto to bude bonus, keď sa to podarí vybudovať, bude to niečo, čo nemá v Európe obdobu," zhodnotil Škodler. Podľa jeho slov je možné reálne predpokladať vybudovanie filmového parku, ktorý momentálne čaká na územné rozhodnutie stavebného úradu v Jarovciach.

"Investor má všetky súhlasné stanoviská, projekt pre územné konanie, environmentálnu štúdiu, všetko je schválené, takže sme oznámili začatie územného konania na umiestnenie stavieb v tom území a keď sa skončí, môže sa začať stavebné konanie," potvrdil Škodler. Podľa odhadu starostu tento proces až do vydania platného územného rozhodnutia môže trvať šesť mesiacov, nakoľko treba rátať aj s odvolacími konaniami.

Výstavba Film Parku Jarovce, ktorého celková plocha predstavuje podľa projektovej štúdie 27,6 hektára, je rozdelená na tri etapy. V prvej má vzniknúť technologické centrum pre filmovú a televíznu produkciu, v druhej je naplánované rozšírenie technologického centra filmových štúdií, školiace centrum, plochy na filmovanie exteriérových scén a ubytovanie pre účinkujúcich a produkciu. V tretej etape je v pláne vybudovanie parku, námestia a exteriérového bazénu s pieskovými plážami. Po dobudovaní Film Park ráta až s 320 internými zamestnancami.