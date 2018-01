Lenka Miškolciová

Dnes o 09:19 čítanie na minútu 0 zdieľaní ODHALENÉ: Vianočný darček od Meghan pre kráľovnú jej spôsobil priam hysterický záchvat smiechu

Meghan svoje prvé Vianoce s kráľovskou rodinou zvládla bravúrne. Pomohol jej k tomu aj vtipný darček pre kráľovnú.

— Foto: Koláž DN/Repro foto Daily Mail

Londýn 8. januára - Prvé Vianoce u partnerovej rodiny sú pre každého do určitej miery stresujúce. O to viac, ak do rodiny vášho partnera patrí aj samotná kráľovná. Snúbenica princa Harryho, americká herečka Meghan Markelová však svoje prvé Vianoce s rodinou jej nastávajúceho zvládla výborne. Pomohol jej k tomu aj vtipný vianočný darček pre kráľovnú, z ktorého vraj kráľovná dostala priam hysterický záchvat smiechu.

Vtipné darčeky sú tradíciou kráľovskej rodiny

Ako uvádza britský denník Daily Mail, Meghan kráľovnej darovala hračkárskeho spievajúceho škrečka s vodítkom. Škrečok vraj zaujal aj kráľovninho psíka, waleského korgiho, ktorý si ho chcel takmer okamžite privlastniť. Tradíciou kráľovskej rodiny totiž je to, že si vždy na Vianoce dávajú vtipné darčeky. Aby si uctili svojich nemeckých predkov a svoj pôvod, tak darčeky neotvárajú na 1. sviatok vianočný, ako je zvykom v Británii, ale na Štedrý deň, tak ako to robíme aj my.

Daily Mail ďalej informuje aj o tom, že kráľovná nie je jediná, ktorá sa mohla tešiť z vtipného vianočného darčeku. Meghan si údajne vystrelila aj zo svojho budúceho švagra, princa Williama, a to konkrétne z jeho ubúdajúcich vlasov. Darovala mu typickú škótsku čiapku aj s umelými ryšavými vlasmi.

Škótska čiapka pre princa Williama od Meghan vyzerala nejako takto. Foto: Repro foto Amazon

Meghan nie je prvá, ktorá rozosmiala kráľovskú rodinu netradičným darčekom. Princ Harry vraj raz daroval kráľovnej čiapku do sprchy s nápisom: „Ain't life a bitch“. V preklade do slovenčiny to približne znamená: „No nie je život mrcha.“ Princ Charles má zase vraj najradšej darček od jeho sestry princeznej Anny. Ide o biely kožený poťah na WC sedadlo. Údajne je také pohodlné, že si ho teraz princ Charles nosí so sebou na zahraničné cesty.

Britský princ Harry a jeho snúbenica Meghan Markleová prichádzajú do centra na charitatívne podujatie pri príležitosti Svetového dňa boja proti AIDS 1. decembra 2017 v Nottinghame. Foto: TASR/AP

Princ Harry sa pre televíziu BBC vyjadril, že Vianoce s Meghan a jeho rodinou boli úžasné: „Byť u Kate a Williama a naháňať sa po dome s deťmi bola naozaj zábava. Celá rodina bola rada, že Meghan je s nami.“

Princ Harry a Meghan sa zosobášia 19. mája v Kaplnke svätého Juraja na Windsorskom zámku.