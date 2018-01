Dobré noviny

Včera o 20:30 čítanie na minútu 0 zdieľaní Neznámy sprejer oživil české ulice portrétami osobností, mesto graffiti chváli

Netradičné graffiti vzbudili v meste rozruch, ľuďom sa väčšinou páčia.

HULÍN 7. január - Sprejerstvo je trestný čin a v Českej republike zaň hrozí až rok väzenia. V Hulíne sa však krátko po Novom roku objavili dve graffiti maľby, ktoré pochválila aj samotná radnica. Na trafostanicu na Palackého ulici sprejer vyobrazil obrodenca a na tehlovú stenu na ulici Dr. Stojana namaľoval významného moravského duchovného.

K podobizniam oboch českých velikánov neznámy autor nasprejoval aj tabuľky s názvami ulíc, ktoré sú podľa nich pomenované. Netradičné graffiti vzbudili v meste rozruch, ľuďom sa väčšinou páčia.

Sprejer nech sa prihlási

Starosta Roman Hoza je však vo vyjadreniach opatrný. Predovšetkým varuje ľudí, aby sa nesnažili neznámeho tvorcu napodobňovať.

„Obrázky sú to naozaj pekné, všetka česť. Ale je potrebné si uvedomiť, že sa nehodia úplne všade. Na trafostanici snáď nikomu prekážať nebudú a majiteľ múru na ulici Dr. Stojana sa tiež zatiaľ nesťažoval, ale sú miesta, kde by mohlo ísť o poškodzovanie cudzej veci,“ upozornil starosta prostredníctvom portálu iDnes.cz.

„Pokiaľ by mal autor týchto obrázkov záujem, môže prísť na radnicu so svojimi návrhmi a som si istý, že by sme vybrali aj vhodné miesta, kam by sa takéto umenie hodilo,“ navrhol Hoza.