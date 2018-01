TASR

Biatlon-SP: V hustej hmle v Oberhofe vynikla víťazne štafeta Švédov

Slováci príliš veľké ambície s omladeným kádrom medzi 25 tímami nemali.

Zľava sa Jesper Nelin, Frederik Lindstroem, Martin Ponsiluoma a Sebastian Samuelsson tešia z víťazstva v Oberhofe. — Foto: TASR/AP

Oberhof 7. januára (TASR) - Hustá hmla a takmer neregulárne podmienky ovplyvnili v 4. kole Svetového pohára biatlonistov v nemeckom Oberhofe preteky mužských štafiet. Najlepšie sa v zníženej viditeľnosti zorientovali Švédi a v zložení Martin Ponsiluoma, Jesper Nelin, Sebastian Samuelsson a Fredrik Lindström na 4x7,5 km trati zvíťazili pred Talianmi (+1:10,8) a Nórmi (+2:04,6). Slováci Michal Šima, Tomáš Hasilla, Šimon Bartko a Michal Kubaliak do cieľa nedobehli, keď nabrali manko celého okruhu.

Najväčším súperom sa stala pre všetkých taká hmla, že na druhom úseku pri streľbe ležmo to bola úplná lotéria. Najlepšie si s neregulárnymi podmienkami poradil Begičan Claude až s vyše minútovým náskokom. Len tri štafety v tom momente nebežali trestný okruh. Podobné problémy priniesla následná 'stojka', v ktorej si už dali niektorí väčší pozor. Priebežne prvé miesto Belgičanov po druhom úseku pred Talianskom (+15,0) a Švédskom (+20,8) bolo prekvapujúce, no nie konečné. Za kuriozitu bolo možné považovať 20. miesto Nemcov až s 10 trestnými okruhmi. Na treťom úseku po 'ležke' zvýraznili takmer minútový náskok na čele Taliani a Švédi. Na 'stojke' Talian Windisch opäť ani raz nedobíjal, na 4. úseku na 'ležke sa Chenal taktiež nepomýlil, no po poslednej 'stojke' musel na trestný okruh, čo využil Švéd Lindström a s prevahou štafetu Švédov doviedol do víťazného konca.

Slováci príliš veľké ambície s omladeným kádrom medzi 25 tímami nemali. Michal Šima (0+3, 0+2) sa zdržal na 'ležke', Tomáš Hasilla (3+3, 1+3) doplatil na až neregulárne podmienky a odovzdával na 15. mieste (+3:50,6). Šimon Bartko (4+3, 1+3) taktiež strieľal akoby naslepo, na medzičase bol 20-ty, no s vedomím, že štafetu stiahnu z trate po tom, čo ju predbehli najlepší o celý okruh. V cieli klasifikovali len 13 štafiet.