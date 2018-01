Dobré noviny

Objímajúce sa štvorčatá si podmanili internet, za pár dní ich videlo vyše 40 miliónov ľudí

Keď matka jednovaječných štvorčiat Beth Webbová z kanadského Hythe natočila na Nový rok svoje jedenapolročné dcéry, netušila, aký obrovský záujem tým vyvolá. Zábery stále dokola sa objímajúcich dievčatiek v dupačkách od 2. januára, kedy video zverejnila na sociálnej sieti, videlo vyše 40 miliónov ľudí po celom svete.

Objímací maratón vypukol spontánne po tom, čo sa Abigail, Emily, Grace a McKayla spoločne pozerali na disneyovku Odvážna Vaiana: Legenda o konci sveta, píše server denníka The Daily Herald Tribune. "Jeden pár sestier sa začal objímať a potom sa zapojili všetky a robili to dokola a dokola. Vždy sa síce na chvíľu vrátili k hraniu, ale potom sa znovu začali objímať," uviedla ich matka pani Webbová s tým, že úsmevné počínanie dievčatiek trvalo asi 15 minút.

Takéto prejavy náklonnosti zatiaľ matka u svojich štvorčiat, ktoré sa narodili v máji 2016, doteraz nespozorovala. Bežne sa skôr bijú o hračky. A najbližších zhruba 15 rokov to podľa Webbovej asi nebude o nič lepšie. "Viem si predstaviť, že spolu budú bojovať ďalej. Trebárs o to, ktorá pôjde prvá do kúpeľne."