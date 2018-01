TASR

Žampa po slalome v Adelbodene: Škoda chýb v hornej časti

Slovenský slalomár Adam Žampa na trati 1. kola slalomu Svetového pohára mužov vo švajčiarskom Adelbodene 7. januára 2018. — Foto: TASR/AP

Adelboden 7. januára (TASR) - Rakúsky lyžiar Marcel Hirscher vyhral nedeľňajší slalom Svetového pohára vo švajčiarskom Adelbodene. Na druhé miesto v ňom odsunul o 13 stotín krajana Michaela Matta. Tretí skončil Nór Henrik Kristoffersen (+0,16).

Víťaz potvrdil náskok 25 stotín sekundy z 1. kola, ktorý mal pred Mattom. Tretí so 44-stotinovým odstupom figuroval po úvodnom kole švédsky lyžiar Andre Myhrer, ten skončil nakoniec štvrtý.

Dvadsaťosemročný Hirscher ukoristil tretie víťazstvo v SP za uplynulé štyri dni. Vo štvrtok vyhral slalom v Záhrebe, v sobotu v Adelbodene triumfoval aj v obrovskom slalome. V nedeľu zaknihoval už 52. triumf v SP v kariére. Upevnil si tak vedúce postavenie v celkovom hodnotení celého seriálu, resp. v disciplíne.

Slovenský lyžiar Adam Žampa stratil na lídra v 1. kole 4,05 sekundy a tesne nepostúpil do 2. kola medzi elitnú tridsiatku. Skončil na 31. mieste, keď mu na postup chýbalo len sedem stotín sekundy. "Myslím si, že so štartovým číslom 42 som dnes podal maximum. Škoda troch - štyroch chýb v hornej časti, kde som stratil rýchlosť, ale zajazdil som veľmi dobre strednú pasáž a výbornú spodnú pasáž. Možno chýbalo trochu šťastia, do 2. kola som nepostúpil o sedem stotiniek a skončil som 31. No nie je to žiadna katastrofa, bol tam kopec pozitív a vzhľadom na podmienky, to bolo celkom v pohode. Uvidíme, ako to pôjde ďalej. Na pláne máme nejaký tréning a potom Wengen," povedal po pretekoch Adam Žampa. Jeho brat Andreas mal pôvodne vyjsť na trať s číslom 72, ale napokon v pretekoch neštartoval.