Na Kľačianskej podkove súťažili s chlapmi aj tri furmanky

Prvá slovenská furmanka a hlavná organizátorka pretekov Lenka Mahútová sa do súboja s mužmi zapojila so štartovým číslom jeden.

Na snímke kľačiansky furman Ľubomír Chromec počas podujatia Kľačianska podkova v Turčianskych Kľačanoch dňa 7. januára 2018. — Foto: TASR Erika Ďurčová.

Turčianske Kľačany 7. januára (TASR) – Na dvanástom ročníku Kľačianskej podkovy si v nedeľu v Turčianskych Kľačanoch zmeralo sily v dvoch disciplínach – práci s drevom a v ťažkom ťahu 22 furmanov a tri furmanky.

Prvá slovenská furmanka a hlavná organizátorka pretekov Lenka Mahútová sa do súboja s mužmi zapojila so štartovým číslom jeden. "Sme tu tri baby, čo je úplne úžasné. Štartové číslo dva je Michaela Ižipová a štartové číslo tri je Zuzka Podhorská. Takže, hneď sme to mali takto za sebou. Úžasné, že to takto vyšlo," povedala Mahútová.

Jarné počasie bez snehu podľa nej nevadilo súťažiacim ani koníkom. "Vlani sme mali ráno mínus tridsať. Naozaj sme sa zobudili do chladného rána a všetko sme zvládli. Bolo to na snehu prekrásne. Dnes máme ako keby jar. Ale koníkom to nevadí, pracujú za každého počasia, furmani takisto. A pre divákov sme blato sme vystlali pilinami," podotkla hlavná organizátorka pretekov.

Furmanka Michaela Ižipová z Hája pri Turčianskych Tepliciach dostala od rodičov koňa v deviatich rokoch. "Odmalička som pri tom vyrastala a vždy som k tomu mala blízky vzťah. Keď som bola staršia, tak som sa rozhodla, že to idem skúsiť. Doma vždy bola práca na dvore a aj do hory som sem tam cez prázdniny chodievala s ocinom. Chlapi ma na pretekoch berú normálne, niekedy som možno v niečom lepšia," uviedla Ižipová.

Zápolenie so ženami ocenil aj domáci furman Ľubomír Chromec. "Je to len dobre. U nás vždy súťažili ženy, minimálne Lenka a naša Zuzka, dnes sa pridala aj Miška Ižipová. Takže je to spestrenie pre divákov, je to krajšie. Jasné, že chlapi sa chcú vytiahnuť pred ženami, lebo ženy sú veľká konkurencia a myslím si, že to tým pretekom neublíži," dodal Chromec.

"Furmani a ich koníky ukázali v prvej súťažnej disciplíne šikovnosť a obratnosť medzi prekážkami. Je to taká simulácia chodenia po lese, kôň musí naozaj počúvať presné povely. Druhou súťažnou disciplínou je ťažký ťah, pri ktorom sa preverí ochota koňa pracovať. Pretože, na to sú ťažné kone šľachtené. Aby ukázali, že keď sa do toho chomúta zapnú, tak to za nimi 'praští'. A máme tu naozaj špičku. Sú tu všetko chlapi, ktorí chodia súťažiť po celom Slovensku. Či za Asociáciu furmanov Slovenska alebo za Zväz chovateľov Slovenska," uzavrela hlavná organizátorka pretekov.