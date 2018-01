Dobré noviny

Mečiar vysvetlil divokú privatizáciu. Z tej výhovorky sa budete smiať celý týždeň!

O divokej privatizácii za čias jeho vlády sa bývalý premiér rozhovoril pre Hospodárske noviny.

Vladimír Mečiar. — Foto: TASR/Henrich Mišovič

BRATISLAVA 7. januára - Vladimír Mečiar nie je známy svojou pravdovravnosťou a nad mnohými jeho absurdnými vysvetleniami pochybení, nemorálnych či priam nezákonných postupov počas jeho vládnutia v deväťdesiatych rokoch minulého storočia zostáva rozum stáť. Detinské vysvetlenia často bývajú na smiech, ale aj na plač.

Najnovšie sa Vladimír Mečiar postaral o ďalšiu blamáž vlastnej osoby, keď v rozhovore pre Hospodárske noviny poskytol prekvapivé vysvetlenie škandalóznej privatizácie štátneho majetku.

Za všetko môže viróza

K privatizácii malo, ako inak, dôjsť poza chrbát najmocnejšieho muža v krajine, ktorý o ničom nevedel. Dalo by sa dokonca povedať, že za rozkradnutím národného majetku sa skrýva viróza. "Stala sa bohužiaľ taká vec, že som dostal nejaké vírusové ochorenie, stratil som aj hlas a liečil som sa a v tejto dobe sa zošvindľovalo niečo, čo znamenalo 32 privatizačných projektov, medzi nimi aj Nafta Gbely, ktoré sa potom prepisovali v dobe, keď som ležal na lôžku a nepočul a nerozprával. Ale to patrí už do histórie a už to nenapravím. Takže boli tam kroky, ktoré sa potom od roku 1996 do roku 1998 robili ťažko," povedal pre HN Mečiar.

Len pripomeňme, že kľúčové transakcie - Nafta Gbely či predaj VSŽ - vytvorili nových slovenských oligarchov Alexandra Rezeša a Vladimíra Poóra. Mečiarova vláda rozhodla, že formou dlhopisov sa medzi občanov rozdelí len 33 miliárd z celkovej sumy 210 miliárd eur. Zvyšok dostali Rezeš s Poórom, ktorí boli najbližšími spojencami Vladimíra Mečiara a sponzormi HZDS. Čo čert nechcel, keď na chvíľu kvôli viróze ohluchol a onemel, za jeho chrbtom ho obaja zradili.

