TASR

Dnes o 10:26 NHL: Boston deklasoval Carolinu, Bergeronov päťbodový večer

Slovenský obranca Zdeno Chára si pripísal na konto dva plusové body, štyrmi gólmi sa v drese Bruins zaskvel Patrice Bergeron.

Hráč Patrice Bergeron (37) blahoželá brankárovi Antonovi Khudobinovi po tom, čo družstvo zvíťazilo 7:1 proti Caroline Hurricanes v hokeji NHL v sobotu 6. januára 2018 v Bostone. — Foto: TASR/AP

New York 7. januára (TASR) - Hokejisti Bostonu v zostave so Zdenom Chárom deklasovali v noci na nedeľu v zámorskej NHL Carolinu 7:1. Slovenský obranca si pripísal na konto dva plusové body, štyrmi gólmi sa v drese Bruins zaskvel Patrice Bergeron. Pridal aj jednu asistenciu a piatimi bodmi vyrovnal svoje kariérne maximum. Predtým nazbieral 19. decembra 2005 v zápase s Ottawou päť asistencií.

Tridsaťdvaročný Kanaďan zaznamenal svoj druhý hetrik v NHL a stal sa 16. hráčom Bruins, ktorý dal štyri góly v jednom zápase. Naposledy to dosiahol Dave Andreychuk proti Tampe Bay Lightning 28. októbra 1999. "Bol to zápas, keď vychádzalo všetko. Snažil som sa hľadať si dobré pozície a Brad ma zásoboval skvelými prihrávkami," pochválil Bergeron pre nhl.com svojho spoluhráča z útoku Brada Marchanda, ktorý asistoval pri všetkých jeho štyroch góloch. "Štyri góly som dal naposledy, keď som mal 16 rokov," dodal Bergeron, ktorý je celú kariéru verný Bruins. "Nie je to len o tomto zápase. On je oporou v každom. Pre tento klub robí veľa dobrej práce," pochválil Bergerona pre espn.com. kapitán Chára. Bergeron sa druhým gólom v zápase dostal na hranicu 700 bodov, čo sa mu podarilo ako siedmemu hráčovi klubu. Boston potvrdil výbornú formu, keď vyhral osem z uplynulých desiatich zápasov a vo všetkých získal minimálne bod. Chára bol na ľade takmer 22 minút a okrem dvoch plusiek si pripísal aj dve strely.

Edmonton prehral na ľade Dallasu 1:5. V drese hostí prežil smolný momente v 25. minúte slovenský obranca Andrej Sekera, keď sa puk po nahrávke Mattiasa Janmarka odrazil od jeho korčule do vlastnej bránky a Dallas viedol 4:0. Sekera strávil na ľade 16 minút, zaznamenal mínusku, strelu a dve trestné minúty. Víťazstvo Stars režírovalo trio Alexander Radulov, Tyler Seguin a John Klingberg, každý z nich strelil gól a pridal dve asistencie. "Celý tím hral dobre. Od brankára až po útok. Potrebovali sme toto víťazstvo a teraz nás čaká menšia pauza," povedal pre nhl.com Radulov. Debut v bránke Oilers absolvoval Al Montoya, ktorý prišiel do tímu výmenou z Montrealu. Po štyroch góloch vystriedal Capa Talbota.

Hokejisti Los Angeles nestačili na domácom ľade na Nashville, ktorému podľahli 3:4. Dva góly Predators vrátane víťazného zásahu strelil Austin Watson. Kings prehrali doma v riadnom čase prvýkrát od polovice novembra. Slovenský útočník "kráľov" Marián Gáborík nebodoval, na ľade bol 14 minút a 39 sekúnd, pripísal si plusový bod a dve minúty strávil na trestnej lavici. Kings čaká týždňová pauza, najbližší zápas majú na programe až na budúcu sobotu proti Anaheimu. Švédsky brankár Henrik Lundqvist zaznamenal 38 zákrokov a doviedol New York Rangers k víťazstvu 2:1 po nájazdoch na ľade Arizony. V NHL dosiahol už 424. víťazstvo a osamostatnil sa na ôsmom mieste historických tabuliek, keď prekonal zápis Tonyho Esposita. "Cítil som sa dobre. Majú mladý a rýchly tím a najmä v prvej tretine boli veľmi nepríjemní," povedal Lundqvist, ktorý na siedmeho Jacquesa Planteho stráca 13 víťazstiev. O deviatom triumfe Rangers nad Coyotes za sebou rozhodol v nájazdoch jediný úspešný exekútor Mika Zibanejad.

Ottawa prvýkrát od polovice decembra vyhrala dva zápasy za sebou. Senators po obrate so San Jose z 2:5 na 6:5 zdolali lídra NHL Tampu Bay 6:3. Philadelphia si na domácom ľade poradila so St. Louis takisto 6:3 a zastavila trojzápasovú víťaznú sériu Blues. Po júnovej výmene sa vo Philadelphii prvýkrát predstavil útočník Brayden Schenn, ktorý v drese Flyers odohra šesť sezón, ale v zápase nebodoval. Piate víťazstvo za sebou zaznamenalo Colorado, ktoré zdolalo Minnesotu vysoko 7:2. O víťazstve Calgary nad Anaheimom 3:2 rozhodol 16 sekúnd pred koncom obranca Dougie Hamilton. Flames, stále bez zraneného Jaromíra Jágra, vyhrali tretí duel za sebou. Slovenský útočník Marek Hrivík sa nedostal do zostavy Calgary a duel sledoval z tribúny ako zdravý náhradník.

Sumáre NHL: PHILADELPHIA FLYERS - ST. LOUIS BLUES 6:3 (2:0, 2:1, 2:2) Góly: 3. Laughton, 7. Giroux (Provorov), 29. Weal (Voráček), 32. Couturier (Giroux, Konecny), 52. Simmonds (Gostisbehere, Giroux), 60. Couturier (MacDonald) - 35. Barbašev (Šťastný, Tarasenko), 41. Šťastný (Tarasenko, Barbašev), 56. Parayko (Edmundson, Steen). Brankári: Elliott - Allen, strely na bránku: 39:31, 19.665 divákov. DALLAS STARS - EDMONTON OILERS 5:1 (3:0, 1:0, 1:1) Góly: 11. Radulov (Seguin, Klingberg), 13. Benn (Radulov), 17. Seguin (Radulov, Klingberg), 25. Janmark, 51. Klingberg (Seguin, Janmark) - 43. Draisaitl (Nugent-Hopkins, McDavid). Brankári: Bishop - Talbot (25. Montoya), strely na bránku: 33:38, 18.532 divákov. BOSTON BRUINS - CAROLINA HURRICANES 7:1 (5:1, 2:0, 0:0) Góly: 4. Bergeron (Marchand), 6. Nash (Miller, Backes), 10. Pastrňák (Bergeron, Heinen), 11. DeBrusk (Spooner, Krejčí), 15. Bergeron (Marchand), 26. Bergeron (Marchand, Pastrňák), 31. Bergeron (Pastrňák, Marchand) - 8. Staal (Teräväinen, Hanifin). Brankári: Chudobin - Ward (6. Darling), 17.565 divákov. TORONTO MAPLE LEAFS - VANCOUVER CANUCKS 3:2 pp a sn (0:0, 0:1, 2:1 - 0:0, 1:0) Góly: 49. Matthews (Hyman, Nylander), 53. Bozak (Rielly, Dermott), rozh. náj. Bozak - 23. Boeser (Vanek), 47. Gagner (D. Sedin, H. Sedin). Brankári: Andersen - Markström, strely na bránku: 36:36, 19.361 divákov. OTTAWA SENATORS - TAMPA BAY LIGHTNING 6:3 (3:0, 0:3, 3:0) Góly: 5. Dzingel (Stone), 6. Duchene (Ryan), 18. Smith (Karlsson, Oduya), 51. Stone (Brassard, Chabot), 55. Pageau (Karlsson), 58. Dzingel (Karlsson, Stone) - 21. Hedman, 22. Koekkoek (Kučerov, Killorn), 36. Gourde (Sergačov, Johnson). Brankári: Anderson - Vasilevskij, strely na bránku: 33:48, 16.247 divákov. ARIZONA COYOTES - NEW YORK RANGERS 1:2 pp a sn (1:0, 0:1, 0:0 - 0:0, 0:1) Góly: 11. Duclair (Stepan, Dvorak) - 26. Vesey, rozh. náj. Zibanejad. Brankári: Raanta - Lundqvist, strely na bránku: 39:25, 13.420 divákov. COLORADO AVALANCHE - MINNESOTA WILD 7:2 (2:1, 2:1, 3:0) Góly: 8. Bourque (Wilson, Jost), 19. Nemeth (MacKinnon, Rantanen), 29. Söderberg (Kerfoot), 37. Rantanen (Landeskog, MacKinnon), 46. Söderberg (Jakupov, Kerfoot), 48. MacKinnon (Girard, Rantanen), 58. Jost (Wilson, Bourque) - 20. Staal (Brodin, Zucker), 40. Staal (Zucker, Suter). Brankári: Bernier - Dubnyk (48. Stalock), strely na bránku: 38:36, 18.046 divákov. CALGARY FLAMES - ANAHEIM DUCKS 3:2 (2:0, 0:0, 1:2) Góly: 8. Ferland (Gaudreau), 9. Giordano (Backlund, Tkachuk), 60. Hamilton (Ferland, Monahan) - 43. Silfverberg, 47. Getzlaf (Lindholm, Manson). Brankári: Smith - Gibson, strely na bránku: 31:29, 19.258 divákov. LOS ANGELES KINGS - NASHVILLE PREDATORS 3:4 (0:1, 1:2, 2:1) Góly: 27. Kempe, 44. Lewis (Iafallo, Shore), 49. Toffoli (Pearson, Kopitar) - 16. Josi (Turris, Subban), 32. Hartnell (Johansen, Jemelin), 37. Watson (Subban, Salomäki), 46. Watson (Ellis, Järnkrok). Brankári: Quick - Rinne, strely na bránku: 29:20, 18.230 divákov.

/legenda: minutáž, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/