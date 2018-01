TASR

Včera o 20:42 čítanie na minútu 0 zdieľaní Volejbalistky do 17 rokov stratili šancu postúpiť na ME

Mladé Slovenky dnes prehrali proti rovesníčkam z Maďarska aj Turecka. Na kvalifikačnom turnaji ich čaká už len Portugalsko, ktoré tak isto nemá šancu postúpiť.

Ilustračné foto — Foto: TASR/Michal Svítok

Miškovec 6. januára (TASR) - Slovenské volejbalové reprezentantky do 17 rokov prehrali aj vo svojom druhom vystúpení na kvalifikačnom turnaji o postup na majstrovstvá tejto vekovej kategórie v Miškovci s domácimi Maďarkami 0:3. Slovenky tak definitívne stratili šancu kvalifikovať sa na záverečný turnaj do Bulharska.

V nedeľu zakončia zverenkyne trénera Mareka Meriača turnaj duelom s Portugalskom (15.00 hod.), ktoré má na konte takisto dve prehry. O prvé miesto v skupine zabojujú Turecko a Maďarsko.

Kvalifikácia ME 2017 žien, G-skupina (Miškovec, Maď.) Maďarsko - Slovensko 3:0 (7, 24, 18) Zápas trval: 73 minút, rozhodovali: Suciuová (Rum.) a Rodriguezová Machinová (Šp.), 300 divákov. zostava SR 17: Sivičeková 4, Vajdová 9, Smiešková 3, Dlhošová 3, Kucserová 8, Hrušecká 5, libero Nechojdomová (Návratová 1, Laučíková 0, Frolová 0, Krčmáreková 1).

Marek Meriač, tréner SR: "V prvom sete sme podali veľmi slabý výkon najmä na prihrávke, čo je náš kľúčový problém. Tým pádom sme sa nevedeli presadiť proti postavenej obrane súpera. V druhom sete sme konečne svojou prácou a zlepšeným servisom dostali domáce družstvo pod tlak, vychádzala nám aj obrana a protiútoky, ale bohužiaľ sme nezvládli koncovku, v ktorej sme mali setbalový útok na ruke, ale spravili sme individuálnu chybu. V treťom sete už hrali domáce uvoľnene a opäť nás dostali v jednej rotácii pod veľký tlak. Slabo sme prihrávali, tým pádom sme nemohli variabilne útočiť a obrana súpera to mala o to jednoduchšie. Maďarky si tretí set ustrážili a doviedli zápas z ich pohľadu do úspešného konca."