Pápež varoval pred ľahostajnosťou k učeniu cirkvi

Ľudia ľahostajní k Ježišovmu učeniu podľa pápeža nasledujú svetské princípy, ktoré vedú k uspokojovaniu sklonov, panovačnosti, túžbe po moci a po bohatstve.

Pápež František — Foto: TASR/AP

Istanbul/Vatikán 6. januára (TASR) - Pápež František vo svojom príhovore k pútnikom zhromaždeným v sobotu na Námestí sv. Petra vo Vatikáne kritizoval ľahostajnosť niektorých kresťanov k Ježišovi a jeho učeniu. Informovala o tom v sobotu agentúra AP.

Ľudia ľahostajní k Ježišovmu učeniu podľa pápeža nasledujú svetské princípy, ktoré "vedú k uspokojovaniu sklonov, panovačnosti, túžbe po moci a po bohatstve", namiesto toho, aby konali "v súlade s vlastnou kresťanskou vierou". Pápež dodal, že sa modlí za to, aby svet radšej pokročil na ceste k spravodlivosti a mieru.

V deň, keď katolícka cirkev slávi slávnosť Zjavenia Pána, pápež pripomenul, že niektoré východné cirkvi - pravoslávne i katolícke - slávia tento víkend sviatok Božieho narodenia. V súvislosti s tým pápež vyjadril želanie, aby sa "toto slávenie stalo zdrojom novej duchovnej energie a spoločenstva medzi nami, kresťanmi."

Pripomenul tiež pretrvávajúce tradície, ako napríklad v Poľsku, kde sa mnohé rodiny a laické spoločenstvá zúčastňujú na procesiách, ktoré pripomínajú troch kráľov či mudrcov z Východu.

V niektorých krajinách je práve slávnosť Zjavenia Pána, a nie Bože narodenie či Štedrý večer, tým dňom, keď si v rodinách dávajú darčeky, dodala AP.

Podľa Vatikánskeho rozhlasu vyšiel v sobotu od Anjelskeho hradu k Námestiu sv. Petra sprievod pozostávajúci z kráľov na koňoch, bubeníkov a trubačov a ľudí v historických kostýmoch - od rímskych legionárov po dvorné dámy a biblické postavy sv. Rodiny - aby oslávili jeden z hlavných sviatkov talianskych Vianoc - Zjavenie Pána, ktoré je podľa ľudovej tradície premenovaný na Befanu.

Tradícia tohto historického sprievodu vznikla pred 33 rokmi. Pôvodne šlo o pochod za opätovné začlenenie 6. januára ako sviatku občianskeho kalendára.

Na tohtoročnom pochode sa zúčastnili historické skupiny z Abrúzz, Kampánie, Molise a Sardínie, ale aj z francúzskeho mesta Cateau-Cambrésis.

Jedna z pápežom spomínaných procesií v Poľsku sa v sobotu konala vo Varšave, kde tamojší arcibiskup, kardinál Kazimierz Nycz v súvislosti s mottom zhromaždenia "Boh je pre každého" vyhlásil, že nikto by nemal byť vnímaný ako "cudzinec".

Agentúra AP uviedla, že Nycz svoje slová zjavne adresoval konzervatívnej poľskej vláde, ktorej mnohí členovia sa síce hlásia ku katolíckej cirkvi, ale odmietajú prijať moslimských migrantov z Blízkeho východu či Afriky.

Varšavská v poradí už 10. procesia prilákala niekoľko tisíc dospelých a detí s papierovými korunami na hlavách, ktoré boli symbolom biblických troch kráľov. Podľa AP sa podobné procesie konali aj v ďalších poľských mestách, pričom v Skoczówe ju viedol poľský prezident Andrzej Duda.

Ekumenický patriarcha Bartolomej I., ktorý je duchovným vodcom pravoslávnych kresťanov vo svete, v sobotu na viacerých miestach v Istanbule tradične požehnával vodu.

Súčasťou obradov na brehu Zlatého rohu, kde sa vody Bosporského prielivu vlievajú do Marmarského mora, bolo aj vhodenie posväteného kríža do mora. V snahe vyloviť ho sa do mora vrhli desiatky plavcov. Najúspešnejší bol 29-ročný osobný tréner Nikos Solis z Grécka.