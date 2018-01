TASR

Vlhovej v Kranjskej Gore nevyšlo prvé kolo, bola oslabená chorobou

Vlhová sa v sobotu umiestnila na deviatej priečke po tom, ako už od novoročného mestského podujatia v Osle zápasila s chorobou.

Na snímke slovenská lyžiarka Petra Vlhová v cieli 2. kola obrovského slalomu Svetového pohára žien v slovinskej Kranjskej Gore 6. januára 2018. — Foto: TASR Martin Baumann

Kranjska Gora 6. januára (TASR) - V Kranjskej Gore sa zopakovalo, že Petra Vlhová predviedla v obrovskom slalome Svetového pohára podstatne lepšiu jazdu v druhom kole. Takisto v predchádzajúcej súťaži v Lienzi, kde sa vďaka nej vyšvihla na siedme miesto a vyrovnala svoje maximum v technicky najnáročnejšej disciplíne, ušiel slovenskej lyžiarke čas predovšetkým v prvom kole.

Vlhová tak ako keby potrebovala "zahrievaciu" jazdu aj v rámci súťaže. "Už dlhšie máme pocit, že keby sa jazdilo na tri kolá, bolo by to tip-top. Prvé kolo, čo povedať... V lete dáme nové pravidlá na tri kolá a sme jasní víťazí," povedal s úsmevom otec a finančný manažér tímu Igor Vlha pre TASR.

Jeho dcéra sa v sobotu umiestnila na deviatej priečke po tom, ako už od novoročného mestského podujatia v Osle zápasila s chorobou. "Samozrejme, s výsledkom je maximálna spokojnosť. Choroba nám trošku zobrala sily, ale dúfam, že sa znova naštartujeme a pôjdeme tak, ako máme ísť. Sobotňajší výkon bol dobrý. Druhé kolo bolo postavené rovno, bolo rýchle a Peťa zabojovala. Trošku si oddýchla, po Osle a po chorobe bola dosť unavená. Bolo vidno, že potrebujeme nabiť baterky, žiaľ, nieto kedy ani kde. Program je náročný a verím, že Peťa sa toho zhostí. Máme slalom, máme Flachau, potom máme nejakých päť dní relatívneho voľna. To bude kondičná príprava," prezradil Vlha. Tímu sa nepodarilo identifikovať, kedy Slovenka ochorela, každopádne zdravotné ťažkosti ju sprevádzali okrem Nórska aj v Chorvátsku: "Ťažko povedať. V lietadle je klimatizácia, už cestou do Nórska sa nám zdala trošku iná, ani v jazdách nebola iskra, hoci nešla zle. Najlepšia je pretekárka, ktorej sa vyhnú tieto veci, nám sa nevyhli. V Záhrebe bojovala dobre, škoda síl, ktoré odišli na konci. V sobotu bolo vidno, že sily opäť prídu a bude to dobré."

"Tretie kolo" v Kranjskej Gore bude nedeľňajšie prvé slalomové so začiatkom o 9.30 h. Nasledujúci "obrák" sa uskutoční 23. januára v Kronplatzi. "Sama neviem, v čom to je. Samozrejme, treba odjazdiť dve kolá dobre. Budem mať ďalšie šance," dodala Vlhová.