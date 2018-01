TASR

Včera o 19:46 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Barcelona sa dohodla s Liverpoolom na cene za Coutinha

Správu aktualizujeme.

Ilustračné foto — Foto: TASR/AP

Londýn 6. januára (TASR) - Futbalové kluby FC Barcelona a FC Liverpool sa údajne dohodli na prestupovej sume za brazílskeho ofenzívneho stredopoliara "The Reds" Philippa Coutinha. Podľa agentúry AP, ktorá sa odvoláva na anonymný zdroj z prostredia zainteresovaných strán je jej výška 160 miliónov eur.

Dvadsaťpäťročný brazílsky reprezentant údajne v sobotu odcestoval do Španielska a prestup by mali oficiálne dotiahnuť v nedeľu. S novými spoluhráčmi by mal prvýkrát trénovať v pondelok.

Liverpool v auguste minulého roka odmietol tri ponuky za Coutinha. Ak sa informácie, s ktorými ako prvý prišiel britský The Times of London potvrdia, bude Coutinho tretí najdrahší hráč v histórii. Rekord drží Brazílčan Neymar, ktorý odišiel z FC Barcelona do Paríža Saint-Germain za 222 miliónov eur. PSG tiež zaplatil AS Monaco za Francúza Kyliana Mbappého 145 miliónov eur plus v rôznych bonusoch má ešte doplatiť ďalších 35 miliónov eur.