TASR

Včera o 16:45 čítanie na minútu 0 zdieľaní Jakobs: Aj internet bol výsledkom výskumu časticovej fyziky

Nemecký fyzik a profesor Karl Jakobs sa v rozhovore zamýšľa nad významom technológií pri vzdelávaní študentov.

Ilustračné foto — Foto: TASR

Bratislava 6. januára (TASR) - Výskum v rámci teoretickej fyziky môže vytvoriť aj prevratné technológie alebo postupy. Tak vznikol aj internet ako sieť WWW (World Wide Web) pred takmer 30 rokmi, keď mal zjednodušiť komunikáciu medzi vedeckými tímami časticových fyzikov na pracoviskách Európskej organizácie pre jadrový výskum (CERN). V rozhovore pre TASR to uviedol nemecký fyzik a profesor Karl Jakobs.

„V rámci vedeckého bádania sa vytvárajú malé start-upy a tie ďalej vyvíjajú nové technológie, ktoré sú neskôr využívané i v iných oblastiach, ako je priemysel alebo zdravotníctvo. Merače a akcelerátory, ktoré vyvinul CERN pri skúmaní fyzikálnych častíc, sa používajú pri diagnostike alebo rôznych terapiách a liečbe ochorení, ako je rakovina. V priemysle majú veľké využitie pri skúmaní a vývoji materiálov,“ konštatoval Jakobs, podľa ktorého sú tieto technológie veľmi dôležité pri vzdelávaní študentov.

Vzdelávací systém v krajinách, ako je Slovensko, by sa preto nemal zameriavať jednostranne, napríklad len na technické vedy. „Kvalitné vzdelanie v matematike a fyzike nikdy nie je na škodu. To sa dá využiť všade. Krajina, ako je Slovensko, potrebuje aj technicky vzdelaných ľudí, rovnako ako odborníkov na prírodné vedy, kde sa dajú v rámci základného výskumu vyvíjať aplikácie využiteľné v technickej sfére, vo výrobe a v priemysle,“ vysvetlil Jakobs s tým, že základný výskum je motorom vývoja každej technologickej inovácie.

Dokumentoval to na príklade známeho britského fyzika Michaela Faradaya, ktorý sa v 19. storočí zaoberal elektromagnetickými poľami. „V tom čase nemal nikto ani potuchy o elektromagnetických vlnách a ani o ich praktickom využití. V súčasnosti by však náš svet bez elektromagnetizmu nedokázal fungovať. Faradaya sa raz pýtal predstaviteľ britskej vlády, aký je význam a praktické využitie jeho výskumu. Faraday odpovedal, že sir, nemám potuchy, no som presvedčený, že raz budete môcť jeho výsledky zdaniť. Presne v takej situácii sme často aj dnes,“ dodal Jakobs.