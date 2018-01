TASR

Vlhová v obráku opäť v desiatke, zabrali staronové lyže

Dvadsaťdvaročná Vlhová bola v tomto ročníku desiata v Killingtone, siedma v Lienzi a v sobotu pridala deviatu pozíciu. V minulej sezóne skončila dvakrát ôsma a raz siedma.

Na snímke slovenská lyžiarka Petra Vlhová v cieli 2. kola obrovského slalomu Svetového pohára žien v slovinskej Kranjskej Gore 6. januára 2018. — Foto: TASR/Martin Baumann

Kranjska Gora 6. januára (TASR) - Slovenská lyžiarka Petra Vlhová sa v Kranjskej Gore opäť prebojovala do najlepšej desiatky vo výsledkovej listine obrovského slalomu. Vo Svetovom pohári sa jej to podarilo po tretí raz v sezóne a šiestykrát v kariére.

Dvadsaťdvaročná Vlhová bola v tomto ročníku desiata v Killingtone, siedma v Lienzi a v sobotu pridala deviatu pozíciu. V minulej sezóne skončila dvakrát ôsma a raz siedma. "Je to ďalšie umiestnenie v najlepšej desiatke, takže som spokojná. Nabudúce musím zlepšiť prvé kolo a možno už preskočím siedme, ôsme, deviate miesto. V prvom kole som nespravila veľké chyby, ale nebola to ideálna jazda. Boli tam také moje malé chybičky, ktoré robím stále. S trénerom sme spravili rozbor a povedali sme si, čo musím odstrániť v druhom kole. Taktika v ňom bola úplne iná. Bolo dôležité, aby sa športovec nastavil tak, že proste musí ísť. Bolo to totálne rovné, plus tam boli jamy. Musela som riskovať a som rada, že som prišla do cieľa s náskokom a trošku som sa posunula," povedala Slovenka v cieľových priestoroch.

V Slovinsku sa pôvodne malo podujatie Svetového pohára konať v Maribore, kde však vysoké teploty spôsobili nedostatok snehu v dolnej časti trate. Ani v náhradnom dejisku Kranjska Gora neboli podmienky ideálne. Okrem toho, že pretekárky sa museli vyrovnávať s kopcom, na ktorom sa v marci predstavia muži, v sobotu nepomáhal ani dážď. "Neriešim to, Maribor sa zrušil, presunulo sa to sem a súťažím tu. Dážď mi až tak nevadil. Pršalo, ale nie až tak veľmi, striedalo sa to," uviedla Vlhová.

Víkendové súťaže pokračujú v nedeľu slalomom, v ktorom bude mať sobotňajšia víťazka Mikaela Shiffrinová príležitosť dosiahnuť už okrúhly 40. triumf v seriáli. Slovenská reprezentantka bude tiež ašpirovať na najvyššie pozície. V špeciálnom slalome už patrí k najužšej svetovej špičke, v obrovskom zatiaľ k širšej. Aby sa ešte viac vypracovala aj v technicky najnáročnejšej disciplíne, musí odstrániť chyby, ktoré poznamenali predovšetkým jej prvé kolo: "Mám problém, že neviem viesť lyže čisto a navyše aj trošku skáčem. Treba ísť čisto bez nejakých sekov. Okrem toho neviem viesť lyže paralelne. To sú také chyby, ktoré ma brzdia, a pri ktorých strácam. Treba ich odstrániť a len trénovať, trénovať. Keď človek do toho dá všetko, ono to príde."

Jeden neduh však už Vlhovej tím na čele s talianskym trénerom Liviom Magonim vyriešil. Po decembrovej 28. priečke v Courcheveli, ktorá bola jej najhorším výsledkom v "obráku", pokiaľ postúpila do druhého kola, sa Slovenka vrátila k lyžiam z minulej sezóny. "Lyžuje sa mi oveľa lepšie, cítim sa komfortnejšie a istejšie," povedala Vlhová. "Všetko je v kompetencii Livia, mali to vyskúšané. V lyžiarkach sa trošku zmenili uhly. Keď mám pravdu povedať, ja to ani nevidím. On vidí, že tam nie sú tri stupne, ale štyri a pol. Klobúk dole pred Liviom," dodal Vlhovej otec a finančný manažér tímu Igor Vlha.