TASR

Včera o 16:11 čítanie na minútu 0 zdieľaní To je nádhera! Snehový betlehem prišli k Rainerovej chate obdivovať stovky turistov

Betlehem s výškou štyri metre má postavy svätej rodiny – sv. Jozefa, Panny Márie a Ježiška. Snehové dielo opäť vytvoril chatár Peter Petras s pomocou syna a jeho kamaráta.

Ilustračné foto. — Foto: TASR/Oliver Ondráš

Vysoké Tatry 6. januára (TASR) – Pri Rainerovej chate vo Vysokých Tatrách vyrástol aj tento rok snehový betlehem. Na Starolesniansku poľanu ho v sobotu prišli obdivovať stovky návštevníkov v rámci Trojkráľového popoludnia, ktoré na chate považujú za vyvrcholenie zimnej sezóny. Súčasťou tradičného podujatia, ktoré sa toho roku konalo v takmer jarnom počasí, bola goralská muzika a betlehemci z Lendaku.

Betlehem s výškou štyri metre má postavy svätej rodiny – sv. Jozefa, Panny Márie a Ježiška. Snehové dielo opäť vytvoril chatár Peter Petras s pomocou syna a jeho kamaráta. "Korpus sme nakladali štyri týždne, najprv do takého debnenia, ktoré sme si posúvali. Samotné vyrezávanie figúr trvalo zhruba tri dni, to už nie je problém urobiť, pretože nejaký grif som už získal. Najväčší problém je urobiť ten korpus a, samozrejme, aj udržať to v nejakej podobe do toho 6. januára, keď je vlastne u nás vrchol zimy," povedal Petras pre TASR.

Chatár vytvoril už k 6. decembru takmer štvormetrovú sochu Mikuláša a v pláne sú ešte ďalšie diela. "Od pondelka začnem robiť ďalšie sochy – nosiča a z toho Mikuláša, z ktorého je už len torzo, by som chcel urobiť horského vodcu," priblížil.

— Foto: TASR - Oliver Ondráš

— Foto: TASR - Oliver Ondráš

— Foto: TASR - Oliver Ondráš

— Foto: TASR - Oliver Ondráš

— Foto: TASR - Oliver Ondráš

— Foto: TASR - Oliver Ondráš

— Foto: TASR - Oliver Ondráš

— Foto: TASR - Oliver Ondráš

— Foto: TASR - Oliver Ondráš

Snehový betlehem stavajú na Starolesnianskej poľane od konca roku 1998. Rok 2018 bude pre tunajšiu útulňu jubilejný. "V polovici augusta budeme mať Deň Rainerovej chaty, keď oslávime aj 20. výročie znovuotvorenia tejto chaty," pozýva Petras už vopred všetkých na tradičné letné podujatie.