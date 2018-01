TASR

Včera o 15:36 čítanie na minútu 0 zdieľaní Pacienti nemajú pre elektronizáciu zdravotníctva žiadne povinnosti

Pre využívanie služieb elektronického zdravotníctva sa pacienti nemusia ani nikde registrovať.

Ilustračné foto — Foto: TASR/František Iván

Bratislava 6. januára (TASR) – Pacienti nemajú pre spustenie elektronického zdravotníctva do ostrej prevádzky žiadne povinnosti. Pokiaľ nemajú elektronický občiansky preukaz s elektronickým čipom (eID), môžu používať na svoju identifikáciu preukaz poistenca a rodné číslo. „Prechodné obdobie, dokedy bude tzv. duálny režim, bude do konca roku 2021,“ priblížil pre TASR šéf Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) Peter Blaškovitš.

Dovtedy bude podľa jeho slov treba vyriešiť preukazovanie starších občanov, ktorí majú občianske preukazy s neobmedzenou platnosťou. Ďalšou kategóriou sú deti do 15 rokov, ktoré nemajú občianske preukazy vôbec. "Máme dohodu s ministerstvom vnútra, že im budú vydávať občianske preukazy," avizoval Blaškovitš. Priblížil, že by sa mali vydávať v dvoch verziách. Prvá bude bez fotografie a bude platiť do 15. roku života dieťaťa. Druhá verzia bude s fotografiou, ktorú bude možné využiť pre deti aj na cestovanie v rámci Európskej únie.

Pre využívanie služieb elektronického zdravotníctva sa pacienti nemusia nikde registrovať. „Nevzniká im zapojením žiadna povinnosť,“ povedal Blaškovitš s tým, že od januára sa z pohľadu pacientov nič nezmenilo. Kým si však pacient nevybaví elektronický občiansky preukaz, nebude môcť lekár-špecialista vstúpiť do jeho detailnej zdravotnej dokumentácie. Zapisovať do nej však môže. „Všeobecný lekár bude mať plný prístup k jeho zdravotnej dokumentácii aj bez eID,“ ozrejmil Blaškovitš.

Pacienti budú mať po novom zdravotnú dokumentáciu vedenú elektronicky. Lekárske či prepúšťacie správy tak už v zapojených nemocniciach a ambulanciách povinne vydávať nemusia. Ak si však pacient želá mať papierovú podobu, lekár ju bude musieť vystaviť. Rovnako to je aj v prípade predpisov na lieky a zdravotnícke pomôcky.