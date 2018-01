List 83-ročnej babičky jej kamarátke je plný životných múdrostí, z ktorých sa všetci máme čo učiť

Dobré noviny

Úryvky z listu 83-ročnej ženy sa opláca vytlačiť a vyvesiť na viditeľné miesto. Aby sme nikdy nezabudli.

Bratislava 6. januára - List 83-ročnej babičky, ktorá píše svojej kamarátke Berte je plný zamyslení sa a právd, ktoré sa naozaj oplatí prepísať si a vyvesiť niekam, kde si ich budeme môcť vždy pripomenúť. Pretože len málokto z nás má dnes čas zastaviť sa a zamyslieť sa nad tým, prečo vlastne robíme to, čo robíme a už vôbec nemáme čas na to, aby sme dokázali oceniť, že život je skutočne nádherný. Babička si však ten čas našla, a tak vám to rada v tomto liste pripomenie.

Drahá Berta,

v poslednom čase viac čítam a menej utieram prach. Sedím na dvore a obdivujem výhľad bez toho, že by som sa viac rozčuľovala nad burinou v záhrade. Menej pracujem a viac času trávim so svojou rodinou a priateľmi.

Kedykoľvek sa to dá, život by mal byť plný situácií, ktoré si vychutnáme a nie situácií, ktoré vydržíme. Teraz sa už snažím takéto momenty odhaliť a naplno si ich vychutnať.

Už viac nič nešetrím. Používam svoju najlepšiu porcelánovú súpravu pri akejkoľvek dôležitejšej udalosti, ako je napríklad to, že schudnem jedno kilo alebo, že práve rozkvitol hyacint, Do obchodu nosím svoju najlepšiu bundu a môj obľúbený parfum si nenechávam na žiadne špeciálne oslavy. Nosím ho pre predavačov v železiarstve aj pre pracovníkov banky.

Slová ako „niekedy“ či „raz“ strácajú u mňa význam. Ak je niečo, čo by som rada videla, robila alebo počula, chcem to vidieť, robiť a počuť hneď teraz.

Nie som si istá, čo by urobili ľudia, ak by zistili, že dnes je ich posledný deň a zajtra tu už nebudú. Myslím, že by sa stretli s niektorými členmi rodiny a priateľmi. Možno by zavolali aj niektorým bývalým priateľom, aby sa im ospravedlnili za minulé chyby. Rada premýšľam nad tým, že takíto ľudia by sa len vybrali niekam do reštaurácie na ich obľúbené jedlo. Ale to sa asi nikdy nedozviem.

Ak by som ja vedela, že dnes je môj posledný deň, asi by ma hnevali tie drobnosti, ktoré som ešte nestihla dokončiť. Drobnosti, ako napríklad to, že som nedopísala ten list, na ktorý sa chystám už niekoľko dní alebo, že som svojim rodičom a manželovi dosť často neopakovala, ako ich ľúbim.

Naozaj sa snažím, aby som nič, čo by ma dokázalo rozosmiať či rozžiariť mi život neodkladala na zajtra a nešetrila na inokedy.

A každé ráno, keď otvorím oči, hovorím si, že je to výnimočný moment. Každý deň, každá minúta a každý nádych je skutočným darom od Boha.

Možno je naozaj náš život úplne inou piesňou, ako sme si predstavovali, ale to ešte neznamená, že kým sme tu, nemôžeme si na ňu poriadne zatancovať.