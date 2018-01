TASR

Včera o 11:40 čítanie na minútu 0 zdieľaní Piráti na svojom víkendovom zjazde: Budeme konštruktívnou opozíciou

Celoštátne fórum Pirátov, ktoré sa koná v brnianskom hoteli Voroněž, je naplánované na oba víkendové dni.

Na archívnej snímke Ivan Bartoš — Foto: TASR/AP

Brno 6. januára (TASR) - Nováčik v českom parlamente, liberáli z Českej pirátskej strany, volia nové vedenie. Jediným kandidátom na šéfa strany, ktorá nehodlá podporovať menšinovú vládu Andreja Babiša a ani sa nechystá do vládnej koalície, je doterajší predseda Ivan Bartoš; o pozície podpredsedov sa uchádza zatiaľ osem ľudí, približuje spravodajský server iDNES.cz.

Špecialitou Pirátov je, že najvyšší orgán strany bude hlasovať o podobe nového vedenia, pretože podľa stanov musia doterajší predstavitelia tri mesiace po parlamentných voľbách dať funkcie k dispozícii, vysvetľuje iDNES.cz.

Bartoš po prvý raz doviedol Pirátov do Snemovne, kde sa stali treťou najsilnejšou stranou. Premiér Babiš ponúkal Pirátom spoluprácu, ale tí to odmietli. Už pred voľbami definovali 20 programových podmienok a vyhlásili tiež, že by nemohli byť vo vláde s prevahou politickej strany ANO, ani v takej, ktorú vedie obvinený politik.

"Fungujem v Pirátskej strane už osem rokov," povedal Bartoš. A táto strana je - ako hovorí - preňho po rodine jednou z najdôležitejších vecí v živote. Apeloval na pokoru členov strany. "Budeme konštruktívna opozícia," uviedol. "Mali by sme sa podieľať na vláde v budúcom volebnom období," konštatoval šéf Pirátov.

Piráti si budú tento víkend voliť aj podpredsedov a budú riešiť i program. Na celoštátnom fóre Pirátov sa zúčastňuje každý člen strany. Väčšina jeho rokovaní sa koná na internete, podľa stanov sa však najmenej jedenkrát ročne musí uskutočniť aj fyzické stretnutie celoštátneho fóra, informuje iDNES.cz.